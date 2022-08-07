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Futbol: Spor Toto Süper Lig

07.08.2022 21:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bitexen Giresunspor: 2 - Adana Demirspor: 3

Stat: Çotanak Spor Kompleksi

Hakemler: Volkan Bayarslan, Aleks Taşçıoğlu, Volkan Ahmet Narinç

Bitexen Giresunspor: Onurcan Piri, Hayrullah Bilazer, Sergen Piçinciol (Dk. 86 Mert Han Kurt), Perez, Alper Uludağ, Traore, Murat Cem Akpınar (Dk. 63 Erol Can Akdağ), Doğan Can Davas (Dk. 46 Savicevic), Sergio (Dk. 90 Talha Ülvan), Borja (Dk. 86 Rahmetullah Berişbek), Bajic

Adana Demirspor: Ertaç Özbir, Svensson, Samet Akaydın, Rakitskyi, Rodrigues, Gökhan İnler (Dk. 81 Semih Güler), Ndiaye, Yusuf Sarı (Dk. 63 Akintola), Onyekuru, Belhanda (Dk. 75 Tayyip Talha Sanuç), Assombalonga (Dk. 81 Berk Yıldız)

Goller: Dk. 23 Gökhan İnler, Dk. 28 Belhanda, Dk. 82 Onyekuru (Adana Demirspor), Dk. 56 Borja, Dk. 90+1 Rahmetullah Berişbek (Bitexen Giresunspor)

Sarı kartlar: Dk. 28 Murat Cem Akpınar, Dk. 40 Traore, Dk. 74 Sergio (Bitexen Giresunspor), Dk. 64 Ndiaye, Dk. 90+3 Rakitskyi (Adana Demirspor)

GİRESUN (AA) - Spor Toto Süper Lig'in ilk haftasında Adana Demirspor, deplasmanda Bitexen Giresunspor'u 3-2 mağlup etti.

56. dakikada sağ taraftan Borja'nın kullandığı korner atışında defans topu kafa ile uzaklaştırmak isterken ceza sahası dışında Sergio gelişine sert şut çıkarttı. Sağ direk dibinde Borja'nın son olarak dokunduğu meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-2.

76. dakikada Savicevic'in yerden pasında Bajic ceza sahası çizgisi önünde topla buluştu. Bu oyuncunun dönerek yaptığı vuruşunda kaleci Ertaç Özbir topu kornere çeldi.

82. dakikada Semih Güler'in pasında Onyekuru ceza sahası içerisinde topla buluştu. Boş pozisyonda Onyekuru'nun vuruşunda top ağlara gitti: 1-3.

90+1. dakikada Bitexen Giresunspor atağında Rahmetullah Berişbek'in yaklaşık 25 metreden sert şutunda top köşeden ağlarla buluştu: 2-3.

Karşılaşma konuk ekibin 3-2 üstünlüğüyle tamamlandı.

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Anahtar Kelimeler:
Adana Demirspor Giresunspor

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