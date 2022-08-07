Futbol: Spor Toto Süper Lig

Stat: Corendon Airlines Park Antalya

Hakemler: Atilla Karaoğlan, Mustafa Emre Eyisoy, İbrahim Çağlar Uyarcan

Fraport TAV Antalyaspor: Boffin, Bünyamin Balcı (Dk. 90 Veysel Sarı), Kudriashov, Ömer Toprak, Güray Vural, Fernando, Soner Aydoğdu (Dk. 72 Hakan Özmert), Ndao (Dk. 72 Fredy), Luiz Adriano (Dk. 72 Gökdeniz Bayrakdar) , Ghacha (Dk. 63 Larsson), Haji Wright

Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdulkerim Bardakcı, Van Aanholt, Oliveria (Dk. 78 Taylan Antalyalı), Berkan Kutlu (Dk. 62 Midtsjo), Yunus Akgün (Dk. 89 Gomis), Emre Akbaba (Dk. 78 Emre Kılınç), Kerem Aktürkoğlu, Seferovic

Gol: Dk. 90 Gomis (Galatasaray)

Sarı kartlar: Dk. 14 Nelsson, Dk. 45 Berkan Kutlu, Dk. 45+3 Muslera, Dk. 90+2 Gomis (Galatasaray), Dk. 43 Ömer Toprak, Dk. 90+5 Kudriashov (Fraport TAV Antalyaspor)

Spor Toto Süper Lig'in ilk haftasında Galatasaray, deplasmanda Fraport TAV Antalyaspor'u 1-0 yendi.

52. dakikada sol kanatta topla buluşan Ghacha'nın ceza sahası çizgisine yakın bir noktadan sert vuruşunda, meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

54. dakikada Ghacha'nın pasıyla topla buluşan Haji Wright, rakibini geçtikten sonra uygun pozisyonda yerden sert vurdu. Kaleci Muslera, topu güçlükle kurtardı.

62. dakikada ceza sahası dışında kaleyi karşıdan gören bir noktada topla buluşan Emre Akbaba'nın sert şutunda, kaleci Boffin meşin yuvarlağı kornere çeldi.

90. dakikada Galatasaray öne geçti. Hızlı gelişen Galatasaray atağında Midtsjo'nün pasıyla ceza alanı içinde sol çaprazda kaleci ile karşı karşıya kalan Gomis'in yerden vuruşunda top ağlarla buluştu: 0-1.

Karşılaşma, konuk ekibin 1-0 üstünlüğü ile tamamlandı.



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