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Futbol: Spor Toto Süper Lig

14.08.2022 21:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziantep FK: 1 - MKE Ankaragücü: 0

Stat: Yeni Hatay

Hakemler: Mustafa Kürşad Filiz, Bahtiyar Birinci, İbrahim Bozbey

Gaziantep FK: Günay Güvenç, Kitsiou, Djilobodji, Ertuğrul Ersoy, Hanousek, Mustafa Eskihellaç (Dk. 88 Veliu), Jevtovic, Markovic (Dk. 59 Mirza Cihan), Maxim, Furkan Soyalp (Dk. 73 Abdulkadir Parmak), Figueiredo (Dk. 73 Pekhart)

MKE Ankaragücü: Bahadır Han Güngördü, Oğuz Ceylan, Atakan Çankaya, Mujakic, Marlon, Pedrinho (Dk. 89 Ali Kaan Güneren, Abdullah Durak (Dk. 54 Diack), Chatzigiovanis (Dk. 54 Jese), Zahid (Dk. 54 Sowe), Beridze (Dk. 66 Ariyibi), Federico

Gol: Dk. 47 Ertuğrul Ersoy (Gaziantep FK)

Sarı kartlar: Dk. 28 Atakan Çankaya, Dk. 35 Chatzigiovanis, Dk. 79 Diack (MKE Ankaragücü) Dk. 30 Kitsiou, Dk. 45 Ertuğrul Ersoy (Gaziantep FK)

Spor Toto Süper Lig'in 2. haftasında Gaziantep FK, MKE Ankaragücü'nü 1-0 yendi.

47. dakikada Gaziantep FK öne geçti. Sağ kanattan Maxim'in kullandığı serbest vuruşunda ceza sahası içinde Ertuğrul Ersoy'un kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0.

53. dakikada Gaziantep FK atağında savunmanın arkasına sarkarak kaleci Bahadır Han Güngördü ile karşı karşıya kalan Figueiredo'nun vuruşunda top az farkla auta gitti.

63. dakikada ceza sahası dışından Maxim'in serbest vuruşunda kaleye giden topu kaleci Bahadır Han Güngördü son anda uzaklaştırdı.

72. dakikada Furkan Soyalp'ın pasında topla buluşan Figueiredo'nun ceza sahası dışından sert şutunu kaleci Bahadır Han Güngördü, kornere çeldi.

81. dakikada Gaziantep'in sol kanattan geliştirdiği atakta ceza sahası içine yapılan ortada kaleci Bahadır Han Güngördü ile karşı karşıya kalan Kitsiou'nun vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. Ancak VAR uyarısının ardından hakem Mustafa Kürşad Filiz, pozisyonun ofsayt olduğu gerekçesiyle golü geçersiz saydı.

86. dakikada Maxim'in ceza sahası yayı üzerinden vuruşunda top kaleci Bahadır Han Güngördü'den döndü, dönen topu tamamlamak isteyen Pekhart'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak auta çıktı.

Karşılaşma Gaziantep FK'nin 1-0 galibiyeti ile sona erdi.

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Anahtar Kelimeler:
Süper Lig MKE Ankaragücü Gaziantep FK futbol

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