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Futbol: Spor Toto Süper Lig

20.08.2022 20:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bitexen Giresunspor: 0 - Kasımpaşa: 0 (İlk yarı)

Stat: Çotanak Spor Kompleksi

Hakemler: Bahattin Şimşek, Murat Ergin Gözütok, Gökhan Barcın

Bitexen Giresunspor: Onurcan Piri, Hayrullah Bilazer, Arias, Perez, Alper Uludağ, Traore, Mejia, Sergio, Savicevic, Borja Sainz, Bajic

Kasımpaşa: Ertuğrul Taşkıran, Hadergjonaj, Graovac, Sadık Çiftpınar, Petretta (Dk. 11 Mehmet Feyzi Yıldırım), Turgay Gemicibaşı, Fall, Hajradinovic, Ahmet Emin Engin, Eysseric, Bahoken

Sarı Kartlar: Dk. 6 Mejia, Dk. 38 Hayrullah Bilazer (Bitexen Giresunspor), Dk. 13 Mehmet Feyzi Yıldırım, Dk. 41 Turgay Gemicibaşı (Kasımpaşa)

GİRESUN (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 3. haftasında Bitexen Giresunspor ile Kasımpaşa arasında oynanan karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 sona erdi.

20. dakikada Bitexen Giresunspor kalecisi Onurcan Piri'nin uzun pasında, ceza sahası dışında Kasımpaşa kalecisi Ertuğrul Taşkıran topu uzaklaştırmak istedi. Ertuğrul'un kısa düşen vuruşunda top Segio'nun önünde kalırken, bu oyuncunun boş kaleye Ertuğrul'un üzerinden göndermeye çalıştığı meşin yuvarlak az farkla yandan auta gitti.

28. dakikada Savicevic, ara pasla ceza sahasındaki Traore'yi topla buluşturdu. Bu oyuncunun sol çaprazdan sert şutunda kaleci Ertuğrul Taşkıran topu kornere çeldi.

39. dakikada Kasımpaşa'da Eysseric'in kullandığı serbest atışta arka direkte topla buluşan Graovac'ın kafa vuruşunda, kaleci Onurcan kaleye yönelen meşin yuvarlağı parmaklarıyla kornere gönderdi.

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz sona erdi.

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