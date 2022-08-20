Futbol: Spor Toto Süper Lig

Stat: Corendon Airlines Park Antalya

Hakemler: Volkan Bayarslan, Erdinç Sezertam, Mustafa Sönmez

Fraport TAV Antalyaspor: Boffin, Bünyamin Balcı, Veysel Sarı, Kudryashov, Güray Vural, Fredy, Fernando, Ndao, Luiz Adriano, Larsson, Haji Wright

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Larsen, Denswil, Vitor Hugo, Eren Elmalı, Doğucan Haspolat (Dk. 42 Bardhi), Dorukhan Toköz, Djaniny, Bakasetas (Dk. 42 Abdülkadir Ömür), Trezeguet, Cornelius

Goller: Dk. 14 Fernando, Dk. 40 Haji Wright (Penaltıdan) (Fraport TAV Antalyaspor), Dk. 45+5 Bardhi (Trabzonspor)

Sarı kartlar: Dk. 17 Larsson (Fraport TAV Antalyaspor), Dk. 32 Doğucan Haspolat (Trabzonspor)

Spor Toto Süper Lig'in 3. haftasında Fraport TAV Antalyaspor-Trabzonspor karşılaşmasının ilk yarısı, ev sahibi ekibin 2-1 üstünlüğüyle tamamlandı.

7. dakikada sağ kanattan gelişen Antalyaspor atağında, Fredy'nin ceza sahasına yerden ortasında ön direk hizasında topla buluşan Haji Wright'ın vuruşunda, meşin yuvarlak uzak kale direğinin yanından auta çıktı.

14. dakikada Antalyaspor karşılaşmada öne geçti. Antalyaspor atağında defanstan seken topla ceza yayı dışında buluşan Fernando'nun sert plase şutunda, meşin yuvarlak sağ alt köşeden ağlarla buluştu: 1-0

25. dakikada Bakasetas ile sol kanattan kullanılan köşe vuruşunda topla penaltı noktası önünde buluşan Cornelius'un kafa vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Boffin'de kaldı.

40. dakikada Antalyaspor farkı ikiye çıkardı. Gelişen Antalyaspor atağında, ceza sahasında topla buluşmak isteyen Haji Wright, Vitor Hugo'nun müdahalesiyle yerde kalınca hakem Volkan Bayarslan penaltı noktasını gösterdi. Penaltı atışını kullanan Haji Wright, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 2-0

45+5. dakikada Trabzonspor farkı bire indirdi. Abdülkadir Ömür'ün ara pasıyla sağ kanattan ceza sahasına giren Djaniny kaleci Boffin ile karşı karşıya kaldı. Djaniny'in vuruşunda Boffin'den dönen top ceza sahasındaki Cornelius'un önünde kaldı. Cornelius'un pasında penaltı noktası üzerinde meşin yuvarlakla buluşan Bardhi'nin vuruşunda, Antalyasporlu oyuncuların müdahale etmek istediği top filelere gitti: 2-1

Karşılaşmanın ilk yarısı Antalyaspor'un 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.



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