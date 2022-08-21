Futbol: Spor Toto Süper Lig

Stat: Corendon Airlines Park Antalya

Hakemler: Volkan Bayarslan, Erdinç Sezertam, Mustafa Sönmez

Fraport TAV Antalyaspor: Boffin, Bünyamin Balcı, Veysel Sarı, Kudryashov, Güray Vural, Fredy (Dk. 79 Gökdeniz Bayrakdar), Fernando, Ndao (Dk. 53 Ghacha), Luiz Adriano (Dk. 68 Hakan Özmert), Larsson (Dk. 79 Cemali Sertel), Haji Wright

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Larsen, Denswil (Dk. 68 Siopis), Vitor Hugo (Dk. 46 Bartra), Eren Elmalı, Doğucan Haspolat (Dk. 42 Bardhi), Dorukhan Toköz (Dk. 88 Kouassi), Djaniny, Bakasetas (Dk. 42 Abdülkadir Ömür), Trezeguet, Cornelius

Goller: Dk. 14 Fernando, Dk. 40 (penaltıdan) ve Dk. 90+8 Haji Wright, Dk. 81-90+6 Gökdeniz Bayrakdar, (Fraport TAV Antalyaspor), Dk. 45+5 ve Dk. 73 Bardhi (Trabzonspor)

Sarı kartlar: Dk. 17 Larsson (Fraport TAV Antalyaspor), Dk. 32 Doğucan Haspolat, Dk. 60 Denswil (Trabzonspor)

Spor Toto Süper Lig'in 3. haftasında Fraport TAV Antalyaspor, Trabzonspor'u 5-2 yendi.

48. dakikada Trezeguet'in ceza sahası dışı sol çaprazdan sert şutunda, meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

60. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazda topla buluşan Bartra'nın vuruşunda, meşin yuvarlak üst direğe çarparak oyun alanına döndü. Savunma daha sonra tehlikeyi uzaklaştırdı.

61. dakikada Bünyamin Balcı'nın pasıyla sağ kanattan ceza sahasına giren Ghacha'nın çaprazdan şutunda, top yan ağlarda kaldı.

66. dakikada ceza sahası dışı sol çaprazda topla buluşan Larsson'un yerden şutunda, kaleci Uğurcan Çakır yatarak iki hamlede topa sahip oldu.

73. dakikada Trabzonspor karşılaşmada beraberliği yakaladı. Gelişen Trabzonspor atağında Abdülkadir Ömür'ü pasında ceza sahası çizgisi üzerinde topla buluşan Trezeguet topu yanındaki Bardhi'ye aktardı. Bardhi'nin ceza sahası dışından yerden şutunda meşin yuvarlak sol alt köşeden ağlarla buluştu: 2-2

81. dakikada Antalyaspor yeniden öne geçti. Trezeguet'in hatalı pası sonrası orta sahadan topu kazanarak sağ çaprazdan ceza sahasına giren Haji Wright'ın vuruşunda meşin yuvarlak savunmaya çarparak sol tarafa doğru açıldı. Yakın mesafeden topu önünde bulan Gökdeniz Bayrakdar, topu boş kaleye gönderdi: 3-2

90. dakikada Abdülkadir Ömür'ün ceza sahası dışından sert şutunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

90+4. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Abdülkadir Ömür'ün ceza sahasına ortasında Trezeguet'in kafa vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Boffin'in müdahalesinin ardından üst direğe çarparak oyun alanına döndü.

90+6. dakikada Antalyaspor farkı 2'ye çıkardı. Ani gelişen Antalyaspor atağında sol kanatta topu kapan Ghacha hızla orta sahayı geçerek topu sağ kanattaki Gökdeniz Bayrakdar'a aktardı. Gökdeniz Bayrakdar önündeki savunma oyuncusunu geçtikten sonra meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 4-2

90+8. dakikada Antalyaspor farkı 3'e çıkardı. Hakan Özmert'in ortasında sol çaprazda ceza sahasında topla buluşan Haji Wright, önündeki savunma oyuncularına rağmen meşin yuvarlağı sağa çekerek vuruşunu yaptı. Savunmaya çarpan top kaleci Uğurcan Çakır'ın üstünden ağlarla buluştu: 5-2

Karşılaşma Antalyaspor'un 5-2 üstünlüğüyle sona erdi.



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