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Futbol: Spor Toto Süper Lig

22.08.2022 20:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Demir Grup Sivasspor: 1 - Corendon Alanyaspor: 0 (İlk yarı)

Stat: Sivas 4 Eylül Stadyumu

Hakemler: Ümit Öztürk, İlker Takpak, Hakan Karabalcık

Demir Grup Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Murat Paluli, Appindangoye, Caner Osmanpaşa, Uğur Çiftçi, Charisis, Keita, Hakan Arslan, N'jie, Gradel, Yatabare

Corendon Alanyaspor: Runarsson, Fatih Aksoy (Dk. 20 Yusuf Özdemir), Furkan Bayır, Balkovec, Candeias, Lusamba, Leroy Fer, Pereira, Zinedine, Efkan Bekiroğlu, Eduardo

Gol: Dk. 45 Gradel (Penaltıdan) (Demir Grup Sivasspor)

SİVAS (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 3. haftasında Demir Grup Sivasspor ile Corendon Alanyaspor arasında oynanan karşılaşmanın ilk yarısı, ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.

4. dakikada ilk tehlikeli atak Alanyaspor'dan geldi. Sol kanattan ceza sahasına giren Balkovec topu yerden arka direğe doğru gönderdi. Appindangoye'nin son anda dokunduğu meşin yuvarlağı daha sonra savunma uzaklaştırdı.

9. dakikada Zinedine'nin ceza alanı dışı sol çaprazdan ortasında altıpasta iyi yükselen Eduardo'nun kafa vuruşunda, top üstten az farkla dışarıya çıktı.

10. dakikada bu kez Sivasspor tehlikeli geldi. N'jie'nin ara pasıyla ceza alanı içine hareketlenen Hakan Arslan'ın şutunda, kaleci Runarsson ayaklarıyla golü önledi.

11. dakikada Gradel'in ceza yayının sağından vuruşunda meşin yuvarlak direğin yanından auta gitti.

32. dakikada Zinedine sol çaprazdan topu içeriye çevirdi. Candeias'ın vuruşunda defansa çarpan topa ardından Eduardo dokundu. Kaleci Ali Şaşal Vural'dan seken meşin yuvarlağı önünde bulan Efkan Bekiroğlu'nun vuruşunda ise Appindangoye son anda müdahale ederek tehlikeyi uzaklaştırdı.

43. dakikada Alanyaspor defansının hatasıyla topu önünde bulan Yatabare'nin şutunda, meşin yuvarlak kalenin üstünden farklı şekilde auta gitti.

45. dakikada Sivasspor öne geçti. Ceza sahası içinde topla buluşan Yatabare, Lusamba ile girdiği mücadele yerde kalınca hakem penaltı noktasını gösterdi. Gradel'in kullandığı penaltı atışında meşin yuvarlak kalecinin sağından filelerle buluştu: 1-0

Karşılaşmanın ilk yarısı ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Corendon Alanyaspor maçıyla birlikte antrenörlük kariyerinde Süper Lig'de 600. maçına çıktı.

Karşılaşma öncesi Sivasspor'un yeni transferi İsrailli orta saha oyuncusu Dia Saba taraftara tanıtıldı. Sahaya çıkan Saba, kendisine sevgi gösterisinde bulunan taraftarı alkışladı.

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