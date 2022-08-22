Futbol: Spor Toto Süper Lig

Stat: Sivas 4 Eylül Stadyumu

Hakemler: Ümit Öztürk, İlker Takpak, Hakan Karabalcık

Demir Grup Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Murat Paluli, Appindangoye, Caner Osmanpaşa, Uğur Çiftçi, Charisis (Dk. 86 Robin Yalçın), Keita, Hakan Arslan (Dk. 74 Ulvestad), N'jie (Dk. 54 Erdoğan Yeşilyurt), Gradel, Yatabare (Dk. 73 Leke James)

Corendon Alanyaspor: Runarsson, Fatih Aksoy (Dk. 20 Yusuf Özdemir), Furkan Bayır, Balkovec, Candeias (Dk. 59 Oğuz Aydın), Lusamba (Dk. 58 Doumbia), Leroy Fer, Pereira, Zinedine (Dk. 59 Tayfur Bingöl), Efkan Bekiroğlu (Dk. 77 Erencan Yardımcı), Eduardo

Goller: Dk. 45 Gradel (Penaltıdan) (Demir Grup Sivasspor), Dk. 90+1 Doumbia (Corendon Alanyaspor)

Sarı kartlar: Dk. 72 Charisis, Dk. 84 Uğur Çiftçi (Demir Grup Sivasspor), Dk. 81 Furkan Bayır, Dk. 90+4 Eduardo (Corendon Alanyaspor)

SİVAS (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 3. haftasında Demir Grup Sivasspor ile Corendon Alanyaspor arasında oynanan karşılaşma, 1-1 sona erdi.

49. dakikada ceza yayının sağında şık hareketlerle Alanyaspor defansını oyundan düşüren N'jie, kaleciyle karşı karşıya kaldı. Uzanarak son anda topu kontrol eden Runarsson, mutlak bir golü önledi.

58. dakikada ev sahibi takım yine tehlikeli geldi. Gradel'in sol çaprazdan ortasında arka direkte iyi yükselen Hakan Arslan, topu penaltı noktasına indirdi. Araya giren Alanyaspor defansı tehlikeyi uzaklaştırdı.

67. dakikada kırmızı-beyazlı ekip sol kanattan korner kazandı. Gradel'in kullandığı kornerde ceza yayında Erdoğan Yeşilyurt'un gelişine vuruşunda, kaleci topu kornere çeldi.

73. dakikada Tayfur Bingöl'ün ceza yayının gerisinden etkili şutunda, Ali Şaşal Vural meşin yuvarlağı kornere gönderdi.

89. dakikada ceza sahasında hareketlenen Doumbia'nın plasesinde top direğin dibinden auta çıktı.

90+1. dakikada Alanyaspor beraberliği yakaladı. Oğuz Aydın'ın pasıyla penaltı noktasına doğru hareketlenen Doumbia'nın şık plasesiyle meşin yuvarlak filelere gitti: 1-1

Karşılaşma, 1-1 sona erdi.



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