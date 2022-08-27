Futbol: Spor Toto Süper Lig

Stat: Atatürk Olimpiyat

Hakemler: Çağdaş Altay, Deniz Caner Özaral, Mehmet Emin Tuğral

VavaCars Fatih Karagümrük: Viviano, Salih Dursun (Dk. 81 Efecan Mızrakcı), Baniya, Dresevic, Caner Erkin, Shukurov, Ozdoev, Colley (Dk. 67 Ahmed Musa), Jimmy Durmaz (Dk. 81 Levent Mercan), Borini (Dk. 68 Kerim Frei), Diagne (Dk. 84 Kazım Kazım)

MKE Ankaragücü: Bahadır Han Güngördü, Oğuz Ceylan, Sinan Osmanoğlu, Mujakic, Marlon, Pedrinho (Dk. 46 Diack), Pepe (Dk. 46 Abdullah Durak), Zahid (Dk. 46 Chatzigiovanis), Macheda, Beridze (Dk. 74 Ariyibi), Jese (Dk. 64 Ali Kaan Güneren)

Goller: Dk. 3 Salih Dursun, Dk. 9 ve 48 Borini, Dk. 83 Diagne (Penaltıdan) (VavaCars Fatih Karagümrük), Dk. 53 Baniya (Kendi kalesine) (MKE Ankaragücü)

Sarı kartlar: Dk. 45+6 Pepe, Dk. 61 Oğuz Ceylan, Dk. 82 Sinan Osmanoğlu (MKE Ankaragücü), Dk. 90+2 Ahmed Musa, Dk. 90+4 Shukurov (VavaCars Fatih Karagümrük)

İSTANBUL (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında VavaCars Fatih Karagümrük, MKE Ankaragücü'nü 4-1 yendi.

48. dakikada savunmanın arkasına atılan topla sağdan ceza sahasına girerek çizgiye inen Colley'in içeri çevirdiği topu Borini arka direkte ağlara gönderdi: 3-0

53. dakikada MKE Ankaragücü'nün golü geldi. Oğuz Ceylan'ın sağdan ortasını uzaklaştırmak isteyen Baniya'nın ters vuruşunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 3-1

73. dakikada Chatzigiovanis'in sağdan ceza sahasına gönderdiği meşin yuvarlağı Ozdoev uzaklaştırmak isterken ters bir vuruşla kalesine gönderdi, Viviano son anda topu kornere çeldi.

76. dakikada sağdan gönderilen uzun topla arka direkte buluşan Macheda, aut çizgisine yakın bir noktadan dar açısına rağmen şutunu çekti, Viviano bacaklarıyla meşin yuvarlağın kaleye girmesine izin vermedi.

82. dakikada Fatih Karagümrük penaltı kazandı. Levent Mercan'ın ceza sahası önünden şutunda ceza alanında Sinan Osmanoğlu'nun topa eliyle müdahale ettiğini belirleyen maçın hakemi Çağdaş Altay, penaltı noktasını gösterdi. 83'üncü dakikada penaltıda topun başına geçen Diagne'nin şutunda, meşin yuvarlak ağlara gitti: 4-1

VavaCars Fatih Karagümrük, karşılaşmadan 4-1 galip ayrıldı.



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