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Futbol: Spor Toto Süper Lig

27.08.2022 22:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Corendon Alanyaspor: 0 - İstanbulspor: 0 (İlk yarı)

Stat: Kırbıyık Holding

Hakemler: Mustafa Kürşad Filiz, Osman Gökhan Bilir, Murat Tuğberk Curbay

Corendon Alanyaspor: Runarsson, Yusuf Özdemir, Furkan Bayır, Balkovec, Candeias, Lusamba, Leroy Fer, Pereira, Zinedine Ferhat, Efkan Bekiroğlu, Eduardo

İstanbulspor: Jensen, Okan Erdoğan, Mehmet Yeşil, Tuncer Duhan Aksu, Oğuzhan Berber, Muammer Sarıkaya, Melih Kabasakal, Ali Yaşar, Topalli, Ethemi, İbrahim Yılmaz

Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasındaki Corendon Alanyaspor-İstanbulspor maçının ilk yarısı 0-0 tamamlandı.

3. dakikada gelişen İstanbulspor atağında, Topalli'nin pasında Oğuzhan Berber, ceza sahası dışından şutunu attı. Meşin yuvarlak, kaleci Runarsson'un kucağında kaldı.

5. dakikada gelişen Alanyaspor atağında, Yusuf Özdemir'in pasında ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Eduardo'nun şutunda, meşin yuvarlak az farkla üstten dışarı çıktı.

20. dakikada sağ kanattan Topalli'nin kavisli ortasında kaleci Runarsson'un tokatladığı top, arka direkte Ethemi'nin önüne düştü. Ethemi'nin dizine çarpan top, auta gitti.

38. dakikada Furkan Bayır'ın savunmanın arkasına attığı uzun pasta Efkan Bekiroğlu, topu ayağının dışıyla önüne aldı. Bu oyuncunun kaleye göndermek istediği topa, Oğuzhan Berber son anda ayak koydu.

Karşılaşmanın ilk yarısı, 0-0 sona erdi.

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