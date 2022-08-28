Futbol: Spor Toto Süper Lig

Stat: Büyükşehir Belediyesi Kadir Has

Hakemler: Sarper Barış Saka, Serkan Çimen, İbrahim Bozbey

Yukatel Kayserispor: Bilal Bayazıt, Onur Bulut, Kolovetsios, Hosseini, Carole, Campanharo (Dk. 77 Ackah), Cardoso (Dk. 89 Uzodimma), Ramazan Civelek (Dk. 89 Gökhan Sazdağı), Mane (Dk. 70 Mensah), Thiam, İlhan Parlak (Dk. 70 Gavranovic)

Bitexen Giresunspor: Onurcan Piri, Hayrullah Bilazer, Arias, Perez, Alper Uludağ, Murat Cem Akpınar (Dk. 79 Rahmetullah Berişbek), Mejia (Dk. 89 Mert Han Kurt), Serginho (Dk. 83 Erol Can Akdağ), Savicevic (Dk. 46 Doğan Can Davas), Borja Sainz, Bajic

Goller: Dk. 22 Onur Bulut, Dk. 71 Gavranovic, Dk. 87 Ramazan Civelek (Yukatel Kayserispor)

Sarı kartlar: Dk. 45+2 Perez, Dk. 74 Alper Uludağ (Bitexen Giresunspor), Dk. 84 Kolovetsios (Yukatel Kayserispor)

KAYSERİ (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında Yukatel Kayserispor, konuk ettiği Bitexen Giresunspor'u 3-0 yendi.

55. dakikada Ramazan Civelek'in sağ kanattan ortasında altıpas üzerinde boş pozisyonda yükselen Mane topu ıskaladı. Mane'yi geçen top savunmaya çarparak kornere çıktı.

71. dakikada Kayserispor farkı ikiye çıkardı. Sağ kanattan kazanılan taç atışında Onur Bulut, topu savunmanın arkasına koşu yapan Gavranovic'e gönderdi. Ceza sahası dışında sağ çaprazda topla buluşan Gavranovic'in aşırtma vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Onurcan Piri'nin üzerinden filelerle buluştu: 2-0

87. dakikada hızlı gelişen Kayserispor atağında, topu hücum bölgesine taşıyan Mensah, meşin yuvarlağı sol çaprazdan ceza sahasına giren Ramazan Civelek'e aktardı. Topu kontrol eden Ramazan Civelek, meşin yuvarlağı kaleci Onurcan'ın solundan ağlara gönderdi: 3-0

Karşılaşmayı Yukatel Kayserispor, 3-0 kazandı.



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