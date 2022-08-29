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Futbol: Spor Toto Süper Lig

29.08.2022 22:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beşiktaş: 3 - Demir Grup Sivasspor: 0 (İlk yarı)

Stat: Vodafone Park

Hakemler: Volkan Bayarslan, Mustafa Emre Eyisoy, Volkan Ahmet Narinç

Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Rosier, Necip Uysal, Saiss, Masuaku, Gedson Fernandes, Salih Uçan, Muleka, Dele Alli, N'Koudou, Weghorst

Demir Grup Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Ulvestad, Caner Osmanpaşa, Goutas, Uğur Çiftçi, Charisis, Keita, Erdoğan Yeşilyurt, Leke James, Gradel, Yatabare

Goller: Dk. 12 ve 42 Muleka, Dk. 29 Weghorst (Beşiktaş)

Sarı kart: Dk. 39 Erdoğan Yeşilyurt (Demir Grup Sivasspor)

İSTANBUL (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında Beşiktaş ile Demir Grup Sivasspor arasında oynanan karşılaşmanın ilk yarısı, siyah-beyazlıların 3-0 üstünlüğüyle sona erdi.

8. dakikada soldan Masuaku'nun ortasında ön direkte Muleka'nın kafa vuruşunda, top yandan dışarı gitti.

12. dakikada Beşiktaş golü buldu. Soldan N'Koudou'nun ceza sahasına pasında Weghorst, şık bir topuk pasıyla Muleka'yı gördü. Muleka'nın gelişine vuruşunda, top ağlarla buluştu: 1-0

29. dakikada Beşiktaş farkı 2'ye çıkardı. Sağdan Rosier'in penaltı noktası civarına etkili ortasında iyi yükselen Weghorst'un kafa vuruşunda, top filelere gitti: 2-0

41. dakikada Salih Uçan'ın uzak mesafeden kullandığı serbest vuruşta, yerden seken topu kaleci Ali Şaşal Vural son anda kornere çeldi.

42. dakikada Beşiktaş, skoru 3-0'a getirdi. Sol taraftan Masuaku'nun kullandığı köşe atışında ön direkte Muleka'nın omzuyla vuruşunda, top ağlara gitti.

45+1. dakikada hızlı gelişen Beşiktaş atağında, soldan topla hareketlenen N'Koudou, Weghorst ile yaptığı verkaç ile ceza sahasına girdi. Bu oyuncunun sol ayağıyla karşı karşıya durumda şutunda, kaleci Ali Şaşal Vural gole izin vermedi.

İlk yarı, Beşiktaş'ın 3-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

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