Futbol: Spor Toto Süper Lig

Stat: Recep Tayyip Erdoğan

Hakemler: Arda Kardeşler, Aleks Taşcıoğlu, Kamil Çetin

HangiKredi Ümraniyespor: Serkan Kırıntılı (Dk. 63 Orkun Özdemir), Serkan Göksu, Santos, Glumac, Lenjani, Sackey (Dk. 74 Mrsic), Kartal Kayra Yılmaz, Onur Ayık, Oğuz Gürbulak (Dk. 63 Avounou), Gheorghe (Dk. 78 Del Valle), Umut Nayir (Dk. 63 Bettaieb)

Trabzonspor: Muhammet Taha Tepe, Dorukhan Toköz (Dk. 46 Larsen), Bartra, Denswil, Eren Elmalı (Dk. 87 Yusuf Erdoğan), Gbamin, Bakasetas, Abdülkadir Ömür (Dk. 84 Kouassi), Trezeguet, Bardhi (Dk. 76 Hamsik), Djaniny (Dk. 46 Umut Bozok)

Gol: Dk. 60 Trezeguet (Trabzonspor)

Sarı kartlar: Dk. 27 Gbamin, Dk. 35 Bartra, Dk. 53 Eren Elmalı (Trabzonspor)

İSTANBUL (AA) - Spor Toto Süper Lig'de 5. haftanın açılış maçında Trabzonspor, deplasmanda HangiKredi Ümraniyespor'u 1-0 yendi.

47. dakikada yaklaşık 30 metrelik mesafeden kazanılan serbest vuruşta Bakasetas'ın yerden sert şutunda, kaleci Serkan topu kornere çeldi.

56. dakikada savunmanın ceza sahası dışına kafayla uzaklaştırdığı topun gelişine Bartra'nın volesinde, kaleci Serkan meşin yuvarlağı son anda direk dibinden çeldi.

58. dakikada hızlı gelişen Ümraniyespor atağında Gheorghe, topu 50 metre civarında taşıyarak soldan çizgiye indi. Bu oyuncunun çevirdiği topu ceza sahası içinde kontrol eden Kartal Kayra Yılmaz, meşin yuvarlağı daha müsait durumda ceza sahası dışında bulunan Umut Nayir'e aktardı. Umut'un gelişine şutunda, top yandan dışarı çıktı.

60. dakikada Trabzonspor öne geçti. Bakasetas'ın ceza sahası dışından şutunda kaleci Serkan Kırıntılı meşin yuvarlağı güçlükle önledi. Dönen topu iyi takip eden Trezeguet, meşin yuvarlağı boş kaleye gönderdi: 0-1

72. dakikada ceza sahası sağ çaprazından Bettaieb'in şutunda, kaleci Muhammet Taha topu kontrol etti.

Karşılaşmada başka pozisyon olmadı ve Trabzonspor sahadan 1-0 galip ayrıldı.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz