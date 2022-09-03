Futbol: Spor Toto Süper Lig

Stat: Sivas 4 Eylül

Hakemler: Yasin Kol, Mehmet Kısal, Mehmet Salih Mazlum

Demir Grup Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Murat Paluli, Goutas, Appindangoye, Uğur Çiftçi, Njie (Dk. 64 Angielski), Hakan Arslan (Dk. 55 Ulvestad), Keita, Gradel (Dk. 90 Ziya Erdal), Charisis (Dk. 46 Saba), James (Dk. 55 Yatabare)

VavaCars Fatih Karagümrük: Viviano, Salih Dursun, Rayyan, Dresevic, Caner Erkin, Colley (Dk. 75 Kerim Frei), Shukurov, Ozdoev, Borini, Jimmy Durmaz (Dk. 65 Munir Levent Mercan), Diagne (Dk. 87 Kazım Kazım)

Kırmızı kart: Dk. 89 Uğur Çiftçi (Demir Grup Sivasspor)

Sarı kartlar: Dk. 44 Salih Dursun, Dk. 45 Borini (VavaCars Fatih Karagümrük)

SİVAS (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasındaki Demir Grup Sivasspor-VavaCars Fatih Karagümrük karşılaşması 0-0 sona erdi.

62. dakikada Saba'nın ara pasında ceza sahası içinde topla buluşan Njie'nin sert vuruşunda kaleci Viviano meşin yuvarlağı güçlükle kornere çeldi.

69. dakikada Colley'in ceza sahası dışından sert vuruşunda kaleci Ali Şaşal Vural iki hamlede topu kontrol etti.

76. dakikada sağ kanattan Saba'nın kullandığı köşe vuruşunda ceza alanında yaşanan karambolde hakem Yasin Kol, Borini'nin topu elle kestiğini belirterek penaltı noktasını gösterdi. Ancak hakem Kol, VAR hakeminin uyarısı üzerine pozisyonu tekrar izleyerek penaltı kararını iptal etti.

90+1. dakikada Shukurov'un ceza sahası dışından sert vuruşunda kaleci Ali Şaşal Vural, meyin yuvarlağı güçlükle çeldi. Direğe çarpan topu defans uzaklaştırdı.

90+5. dakikada Keita'nın vuruşu sonrası top defansa çarparak kornere gitti.

Karşılaşma 0-0 tamamlandı.



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