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Futbol: Spor Toto Süper Lig

04.09.2022 20:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Atakaş Hatayspor: 1 - Adana Demirspor: 0 (İlk yarı)

Stat: Yeni Hatay

Hakemler: Burak Şeker, İsmail Şencan, Yusuf Bozdoğan

Atakaş Hatayspor: Erce Kardeşler, Kamil Ahmet Çörekçi, Burak Yılmaz, Falette, Adekugbe, Boudjemaa, Ribeiro, Onur Ergün, Lobjanidze, El Kaabi, Varga

Adana Demirspor: Ertaç Özbir, Svensson, Samet Akaydın, Tayyip Talha Sanuç, Rodrigues, Ndiaye, Stanbouli, Yusuf Sarı, Belhanda, Onyekuru, Assombalonga

Gol: Dk. 21 Onur Ergün (Atakaş Hatayspor)

Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında Atakaş Hatayspor, konuk ettiği Adana Demirspor karşısında ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.

21. dakikada Hatayspor öne geçti. Lobjanidze'nin ara pasında savunmanın arkasına sarkan El Kaabi, müsait durumdaki Onur Ergün'ü gördü. Bu oyuncunun vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0.

30. dakikadaki Hatayspor kontratağanında Lobjanidze'nin pasına hareketlenen Varga'nın arka direkte şutunda, kaleci Ertaç Özbir topu kornere çeldi.

33. dakikada Adekugbe'nin sol kanattan ceza sahası içerisine yerden yaptığı ortayı Adana Demirspor savunması uzaklaştırmak isterken, top Lobjanidze'nin kaldı. Bu oyuncunun sert şutunda meşin yuvarlak yandan az farkla dışarı çıktı.

37. dakikada sağ kanattan Faletti'in ceza sahası içine yaptığı ortaya Varga'nın vuruşunda, top direkten döndü. Dönen top kaleci Ertaç Özbir'de kaldı.

38. dakikada Yusuf Sarı'nın ceza sahası dışından çektiği şutta kaleci Erce Kardeşler meşin yuvarlağı son anda kornere çeldi.

Karşılaşmanın ilk yarısı ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

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