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Futbol: Spor Toto Süper Lig

04.09.2022 22:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

MKE Ankaragücü: 1 - Beşiktaş: 2 (İlk yarı)

Stat: Eryaman

Hakemler: Mete Kalkavan, Kerem Ersoy, İbrahim Çağlar Uyarcan

MKE Ankaragücü: Bahadır Han Güngördü, Oğuz Ceylan, Atakan Çankaya, Mujakic, Marlon, Tolga Ciğerci, Zahid, Ariyibi, Pedrinho, Beridze, Macheda

Beşiktaş: Emre Bilgin, Rosier, Necip Uysal, Saiss, Masuaku, Gedson Fernandes, Salih Uçan, Muleka, Dele Alli, N'Koudou, Weghorst

Goller: Dk. 26 Beridze (MKE Ankaragücü), Dk. 30 Muleka, Dk. 35 Dele Alli (Beşiktaş)

Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında Beşiktaş, MKE Ankaragücü deplasmanında ilk yarıyı 2-1 önde tamamladı.

26. dakikada MKE Ankaragücü öne geçti. Tolga Ciğerci'nin sağ kanattan ceza sahasına yaptığı etkili ortaya penaltı noktasının önündeki Beridze'nin kafa vuruşunda, top sol direğin dibinden filelerle buluştu: 0-1.

30. dakikada Beşiktaş skora dengeyi getirdi. N'Koudou'nun sağ kanattan ön direğe doğru yaptığı orta savunmaya da çarparak kaleye yöneldi ve kaleci Bahadır Han Güngördü topu son anda çeldi. Kaleciden dönen topu kale sahasının içinde Muleka tamamlayarak meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-1.

35. dakikada bu sefer Beşiktaş öne geçti. Masuaku'nun rakip yarı sahanın ortasından kullandığı serbest vuruşta ceza sahasına gelen topu Weghorst kafayla kale sahasına indirdi. Uygun durumdaki Dele Alli, meşin yuvarlağı filelere yolladı: 1-2.

İlk yarı Beşiktaş'ın 2-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.

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