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Futbol: Spor Toto Süper Lig

11.09.2022 19:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Demir Grup Sivasspor: 1 - İstanbulspor: 1

Stat: Sivas 4 Eylül

Hakemler: Hüseyin Göçek, Samet Çavuş, Ata Yıldırım

Demir Grup Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Murat Paluli, Goutas, Caner Osmanpaşa, Ziya Erdal (Dk. 46 Robin Yalçın), Njie (Dk. 62 Ahmed Musa), Sabia, Charisis (Dk. 76 Hakan Arslan), Ulvestad, Gradel (Dk. 83 Karol), Yatabare

İstanbulspor: Jensen, Okan Erdoğan, Mehmet Yeşil, Tuncer Duhan Aksu, Oğuzhan Berber (Dk. 90 Kağan Miray Barış), Melih Kabasakal, Muammer Sarıkaya (Dk. 90 Mehremic), Ali Yaşar, Jetmir Topalli (Dk. 81 Emir Kaan Gültekin), Ethemi (Dk. 82 Eber), İbrahim Yılmaz (Dk. 68 Guri)

Goller: Dk. 64 Ethemi (İstanbulspor), Dk. 80 Ulvestad (Demir Grup Sivasspor)

Sarı kartlar: Dk. 16 Ulvestad, Dk. 75 Robin Yalçın (Demir Grup Sivasspor) Dk. 69 Jetmir Topalli, Dk. 75 Ethemi, Dk. 79 Melih Kabasakal (İstanbulspor)

SİVAS (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında Demir Grup Sivasspor-İstanbulspor karşılaşması 1-1 sona erdi.

47. dakikada Yatabare'nin ceza yayı yakınından plase vuruşunda kaleci Jensen, topu güçlükle kornere gönderdi.

59. dakikada Ethemi'nin ara pasında ceza sahası içinde kaleciyle karşı karşıya kalan İbrahim Yılmaz'ın vuruşunda meşin yuvarlak, kaleci Ali Şaşal Vural'da kaldı.

İstanbulspor 64. dakikada 1-0 öne geçti. Ethemi'nin ceza yayı sol çaprazından sert vuruşunda top filelere gitti: 0-1.

80. dakikada Sivasspor skoru eşitledi. Sabia'nın ceza yayı sol çaprazından kullandığı serbest vuruşta top barajdan döndü. Meşin yuvarlağı yeniden önünde bulan Sabia'nın uzak direğe ortasında Goutas, topu kafayla içeri doldurdu. Pozisyonu takip eden Ulvestad'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-1.

Karşılaşma 1-1 tamamlandı.

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