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Futbol: Spor Toto Süper Lig

16.09.2022 22:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Atakaş Hatayspor: 0 - Yukatel Kayserispor: 4

Stat: Yeni Hatay

Hakemler: Çağdaş Altay, Deniz Caner Özaral, Furkan Ürün

Atakaş Hatayspor: Erce Kardeşler, Sadık Baş (Dk. 62 Falette), Adekugbe (Dk. 46 Kaan Kanat), Ribeiro, Burak Yılmaz, Burak Öksüz, Boudjemaa (Dk 62 Soni), Onur Ergün (Dk. 46 Aabid), El Kaabi, Lobjanidze, Louis (Dk. 62 Varga)

Yukatel Kayserispor: Bilal Beyazıt, Onur Bulut, Carole, Cardoso (Dk. 84 Bertolacci), Kolovetsios, Arif Kocaman, Ramazan Civelek (Dk. 46 Gökhan Sazdağı), Mensah (Dk. 79 Ackah), İlhan Parlak (DK. 64 Gavranovic), Campanharo (Dk. 79 Kemen), Thiam

Gol: Dk. 5 Mensah (Penaltıdan), Dk. 44 Cardoso, Dk. 87 Bertolacci, Dk. 90 Gavranovic (Penaltıdan) (Yukatel Kayserispor)

Kırmızı kart: Dk. 89 Falette (Atakaş Hatayspor)

Sarı kart: Bilal Beyazıt (Yukatel Kayserispor)

Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında Yukatel Kayserispor, deplasmanda Atakaş Hatayspor'u 4-0 mağlup etti.

63. dakikada sağ kanattan kullanılan köşe vuruşunda ceza sahası içinde Soni'nin kafa vuruşunda kaleci Bilal Beyazıt topu son anda kornere çeldi.

67. dakikada ceza sahası içinde topu önünde bulan Soni'nin sert şutunda top direğin yanından dışarı çıktı.

71. dakikada Burak Yılmaz'ın pasında ceza alanı içinde topla buluşan Lobjanidze'nin vuruşunda top direğin yanından auta gitti.

73. dakikada oyuna sonradan giren Soni, ceza sahası içinde sakatlanarak oyuna devam edemedi. Ev sahibi ekibin değişiklik hakkı kalmayınca maçın kalan dakikalarında sahada 10 kişi devam etmek zorunda kaldı.

87. dakikada konuk Kayserispor farkı 3'e çıkardı. Sağ kanattan Gökhan Sazdağı'nın ortasında penaltı noktası üzerinde Bertolacci'nin vuruşunda top ağlarla buluştu. 0-3

89. dakikada Kayserispor bir kez daha penaltı kazandı. Falette'nin ceza sahası içerisinde Gavranovic'e yaptığı müdahale sonucu hakem penaltı noktasını gösterdi. 90. dakikada penaltı atışı için topun başına geçen Gavranovic, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 0-4.

Müsabaka konuk takımın 4-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

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