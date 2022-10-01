YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ankara
  4. Futbol: Spor Toto Süper Lig

Futbol: Spor Toto Süper Lig

01.10.2022 19:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

MKE Ankaragücü: 1 - Medipol Başakşehir: 2

Stat: Eryaman

Hakemler: Arda Kardeşler, Kamil Çetin, Gökhan Barcın

MKE Ankaragücü: Gökhan Akkan, Oğuz Ceylan, Radakovic, Mujakic, Yasin Güreler, Taylan Antalyalı (Dk. 86 Macheda), Tolga Ciğerci (Dk. 86 Atakan Rıdvan Çankaya), Emre Kılınç (Dk. 73 Ariyibi), Pedrinho (Dk. 73 Zahid), Beridze (Dk. 86 Jese), Sowe

Medipol Başakşehir: Volkan Babacan, Ömer Ali Şahiner, Touba, Ndayishimiye, Hasan Ali Kaldırım (Dk. 85 Lima), Biglia, Aleksic (Dk. 56 Deniz Türüç), Berkay Özcan (Dk. 84 Caiçara), Traore, Chouiar (Dk. 56 Serdar Gürler), Okaka (Dk. 77 Keny)

Goller: Dk. 3 Okaka, Dk. 81 Deniz Türüç (Medipol Başakşehir), Dk. 55 Tolga Ciğerci (Penaltıdan) (MKE Ankaragücü)

Sarı kartlar: Dk. 28 Ömer Ali Şahiner, Dk. 78 Keny (Medipol Başahşehir), Dk. 57 Tolga Ciğerci (MKE Ankaragücü)

Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında Medipol Başakşehir, deplasmanda MKE Ankaragücü'nü 2-1 yendi.

52. dakikada MKE Ankaragücü penaltı kazandı. Biglia'nın ceza sahasında Emre Kılınç'a yaptığı müdahale sonucu hakem Arka Kardeşler penaltı noktasını gösterdi.

55. dakikada penaltı atışını kullanan Tolga Ciğerci topu sağ direk dibinden filelere yollayarak 1-1 beraberliği sağlarken, Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'de ilk golünü yemiş oldu.

63. dakikada Serdar Gürler'in ceza sahası dışından kaleye gönderdiği meşin yuvarlak az farkla üstten auta çıktı.

81. dakikada Medipol Başakşehir yeniden öne geçti. Berkay Özcan'ın pasıyla ceza sahası dışında topla buluşan Deniz Türüç, yaklaşık 30 metreden kaleye gönderdiği meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-2

Karşılaşma Medipol Başakşehir'in 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
DENEYAP Türkiye Teknoloji Atölyeleri için Ankara'da uygulama sınavları yapıldıDENEYAP Türkiye Teknoloji Atölyeleri için Ankara'da uygulama sınavları yapıldı
Şanlıurfa'da kaybolan üniversite öğrencisi için arama çalışması başlatıldıŞanlıurfa'da kaybolan üniversite öğrencisi için arama çalışması başlatıldı
Adana'da inşaattan düşen işçi hayatını kaybettiAdana'da inşaattan düşen işçi hayatını kaybetti
Anahtar Kelimeler:
Spor Toto Süper Lig MKE Ankaragücü futbol mac medipol başakşehir

Ankara Namaz Vakitleri 1 Ekim Cumartesi

İmsak
05:14
Sabah
06:37
Öğle
12:43
İkindi
16:02
Akşam
18:39
Yatsı
19:57
Ankara ECZANELER
Ankara ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Son hali inanılmaz! “Göğüslerimin büyümesine engel olamıyorum”

Son hali inanılmaz! “Göğüslerimin büyümesine engel olamıyorum”

Başka bir kadının iç çamaşırını buldu! Son mesajı şoke etti

Başka bir kadının iç çamaşırını buldu! Son mesajı şoke etti

Viral oldu! TikTok kullanıcıları bunu konuşuyor... O sorunu anında çözüyor

Viral oldu! TikTok kullanıcıları bunu konuşuyor... O sorunu anında çözüyor

Korkularınızdan kaçmayın! Başa çıkmaya çalışın

Korkularınızdan kaçmayın! Başa çıkmaya çalışın

Çıplak görüntüleri ifşa edilince kovuldu! “Eşcinsel olduğum..."

Çıplak görüntüleri ifşa edilince kovuldu! “Eşcinsel olduğum..."

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.