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Futbol: Spor Toto Süper Lig

02.10.2022 16:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Demir Grup Sivasspor: 1 - Atakaş Hatayspor: 2

Stat: Sivas 4 Eylül

Hakemler: Erkan Özdamar, Hakan Karabalcık, Murat Altan

Demir Grup Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Erdoğan Yeşilyurt, Goutas, Appindangoye (Dk. 58 N'Jie), Uğur Çiftçi (Dk. 77 Alaaddin Okumuş), Ulvestad (Dk. 58 Hakan Arslan), Keita (Dk. 71 Angielski), Robin Yalçın, Dia Saba, Gradel, Yatabare

Atakaş Hatayspor: Erce Kardeşler, Kerim Alıcı (Dk. 77 Sadık Baş), Vranjes, Burak Öksüz, Kaan Kanak, Ribeiro, Boudjemaa (Dk. 67 Rayane), Onur Ergün, Lobjanidze (Dk. 77 Saint Louis), El Kaabi (Dk. 88 Luis Mendes), Bertuğ Özgür Yıldırım (Dk. 46 Kevin Varga)

Goller: Dk. 14 El Kaabi, Dk. 20 Bertuğ Özgür Yıldırım (Atakaş Hatayspor), Dk. 23 Erdoğan Yeşilyurt (Demir Grup Sivasspor)

Sarı kartlar: Dk. 51 Yatabare (Demir Grup Sivasspor), Dk. 80 Kaan Kanak, Dk. 81 Vranjes, Erce Kardeşler (Atakaş Hatayspor)

Kırmızı kart: Dk. 42 Ribeiro (Atakaş Hatayspor)

SİVAS (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında Demir Grup Sivasspor-Atakaş Hatayspor karşılaşması konuk ekibin 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.

53. dakikada Yatabare'nin ceza yayının solundan sert şutunda meşin yuvarlak Vranjes'e çarparak kornere çıktı.

56. dakikada Gradel'in ara pasıyla sol çaprazdan altıpasa doğru ilerleyen Dia Saba'nın vuruşunda rakip defans son anda araya girerek topu kornere çeldi.

63. dakikada şık çalımlarla soldan ceza sahasına giren Gradel'in içeriye çevirdiği topa Robin Yalçın'ın vuruşunda meşin yuvarlak kaleciden döndükten sonra defans tehlikeyi uzaklaştırdı.

72. dakikada sol kanattan Uğur Çiftçi'nin ortasında kalecinin müdahalesinin ardından meşin yuvarlak arka direkte Dia Saba'nın önünde kaldı. Bu futbolcunun önünü açarak yaptığı vuruşta top, rakip defansa çarptı. Pozisyonun takibinde Yatabare'nin şutunda meşin yuvarlak yandan auta gitti.

86. dakikada N'Jie'nin ceza yayının gerisinden sert şutunda kaleci topu iki hamlede kontrol etti.

90. dakikada Sivasspor sağ kanattan korner kazandı. Dia Saba'nın ortasında penaltı noktası üzerinde iyi yükselen Angielski'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak üstten az farkla auta gitti.

Karşılaşma, Atakaş Hatayspor'un 2-1 üstünlüğüyle tamamlandı.

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