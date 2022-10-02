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Futbol: Spor Toto Süper Lig

02.10.2022 19:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Arabam.com Konyaspor: 1 - HangiKredi Ümraniyespor: 0

Stat: MEDAŞ Konya Büyükşehir

Hakemler: Mustafa Kürşad Filiz, Samet Çiçek, Selahattin Altay

Arabam.com Konyaspor: Erhan Erentürk, Ahmet Oğuz, Adil Demirbağ, Calvo, Guilherme, Paz, Hadziahmetovic, Michalak (Dk. 69 Muric), Soner Dikmen (Dk. 69 Oğulcan Ülgün), Bytyqi (Dk. 87 Uche Ikpeazu), Muhammet Demir (Dk. 75 Diouf)

HangiKredi Ümraniyespor: Orkun Özdemir, Popov (Dk. 79 Del Valle), Glumac, Allyson, Lenjani, Serkan Göksu (Dk. 66 Oğuz Gürbulak), Kartal Kayra Yılmaz, Onur Ayık, Mrsic (Dk. 46 Avounou), Metehan Mimaroğlu (Dk. 46 Geraldo), Bettaieb (Dk. 66 Umut Nayir)

Gol: Dk. 45+2 Muhammet Demir (Arabam.com Konyaspor)

Sarı kart: Dk. 45+3 Muhammet Demir, Dk. 82 Guilherme, Dk. 83 Bytyqi (Arabam.com Konyaspor), Dk. 90+4 Onur Ayık (HangiKredi Ümraniyespor)

Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında Arabam.com Konyaspor, sahasında HangiKredi Ümraniyespor'u 1-0 yendi.

71. dakikada Geraldo'nun ceza sahası dışından vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Erhan Erentürk'te kaldı.

77. dakikada Muric'in ceza sahası dışından vuruşunda, top farklı şekilde auta gitti.

Kalan dakikalarda başka pozisyon olmadı ve karşılaşma ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

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