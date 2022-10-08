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Futbol: Spor Toto Süper Lig

08.10.2022 16:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbulspor: 1 - MKE Ankaragücü: 2

Stat: Necmi Kadıoğlu

Hakemler: Yasin Kol, Murat Ergin Gözütok, Ali Tuna

İstanbulspor: Jensen, Oğuzhan Berber, Mehmet Yeşil, Okan Erdoğan, Mehremic (Dk. 62 Melih Kabasakal), Duhan Aksu, Muammer Sarıkaya, Rroca (Dk. 77 Cajic), Topalli, Ethemi, İbrahim Yılmaz (Dk. 77 Guri)

MKE Ankaragücü: Gökhan Akkan (Dk. 90 Bahadır Han Güngördü), Oğuz Ceylan, Radakovic, Mujakic, Yasin Güreler, Taylan Antalyalı (Dk. 46 Pedro Rodrigues), Tolga Ciğerci, Emre Kılınç (Dk. 66 Jese Rodriguez), Pedrinho (Dk. 76 Zahid), Beridze (Dk. 76 Chatzigiovanis), Sowe

Goller: Dk. 16 Emre Kılınç, Dk. 90+1 Sowe (MKE Ankaragücü), Dk. 55 Ethemi (İstanbulspor)

Sarı kartlar: Dk. 14 Muammer Sarıkaya, Dk. 29 Ethemi (İstanbulspor), Dk. 80 Pedro Rodrigues, Dk. 87 Yasin Güreler (MKE Ankaragücü)

İSTANBUL (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında MKE Ankaragücü, deplasmanda İstanbulspor'u 2-1 yendi.

51. dakikada konuk ekip MKE Ankaragücü, geliştirdiği kontratakta ikinci yarının ilk tehlikesini yarattı. Defanstan dönen topla yarı alanında buluşan Sowe, driplingle topu karşı kaleye kadar taşıdı. Kaleci Jensen'le karşı karşıya kalan Sowe'nin vuruşunda, meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

55. dakikada ev sahibi İstanbulspor, ilk etkili atağında beraberlik golünü buldu. Ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan İbrahim Yılmaz'ın yerden içeriye kestiği top, defanstaki Oğuz Ceylan'ın ayağından sekerek havalandı. Arka direkte bekleyen Ethemi'nin kafa vuruşunda, meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-1

76. dakikada Rroca'nın pasında ceza sahası önünde topla buluşan İbrahim Yılmaz'ın vuruşunda, top uzak köşeden dışarı çıktı.

90+1. dakikada konuk ekip, bulduğu golle tekrar öne geçti. Sol kanattan Jese Rodriguez'in yerden sert çıkardığı topu kaleci Jensen çeldi. Havalanan top, Sowe'nin kafa vuruşuyla ağlarla buluştu: 1-2

Karşılaşma, konuk MKE Ankaragücü'nün 2-1 üstünlüğüyle bitti.

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