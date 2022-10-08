Futbol: Spor Toto Süper Lig

Stat: Çotanak Spor Kompleksi

Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu, Alpaslan Dedeş, İsmail Şencan

Bitexen Giresunspor: Onurcan Piri, Hayrullah Bilazer, Perez, Arias, Alper Uludağ, Campuzano, Murat Cem Akpınar, Kuwas, Borjia Sainz, Görkem Sağlam, Bajic

Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Rosier, Tayyip Talha Sanuç, Saiss (Dk. 13 Emrecan Uzunhan), Masuaku, Tayfur Bingöl, Josef De Souza, Ferhandes, Redmond, Dele Alli, Weghorst

Gol: Dk. 34 Tayyip Talha Sanuç (Beşiktaş)

Sarı Kartlar: Dk. 13 Murat Cem Akpınar, Dk. 31 Arias, Dk. 45+3 Campuzano (Bitexen Giresunspor), Dk. 28 Rosier (Beşiktaş)

GİRESUN (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında Beşiktaş, deplasmanda konuk olduğu Bitexen Giresunspor karşısında maçın ilk yarısını 1-0 önde tamamladı.

15. dakikada Masuaku'nun serbest vuruşta ceza sahasına yaptığı ortada oluşan karambolde Emrecan Uzunhan, topa son dokunan isim oldu ve meşin yuvarlak ağlara gitti. Yaşar Kemal Uğurlu, VAR kontrolünün ardından golü iptal ederken, Bitexen Giresunsporlu Bajic'in, Tayyip Talha Sanuç'a yönelik müdahalesinden dolayı penaltı kararı verdi. 20. dakikada topun başına gelen Weghorst'un vuruşunda top kaleci Onurcan Piri de kaldı.

30. dakika Tayfur Bingöl'ün sol kanattan yaptığı ortada Dele Alli, kafa ile arka direğe aktardı. Defansın ters vuruşunda topu kaleci Onurcan Piri, son anda kurtardı.

34. dakikada Masuaku'nın sağ kanattan kullandığı korner atışında ceza sahasında oluşan karambolde defasın uzaklaştıramadığı top, son olarak Tayyip Talha Sanuç'un önünde kaldı. Bu oyuncunun röveşata vuruşunda topu ağlara gönderdi. 0-1

Karşılaşmanın ilk yarısı konuk ekibin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

