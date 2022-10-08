YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Giresun
  4. Futbol: Spor Toto Süper Lig

Futbol: Spor Toto Süper Lig

08.10.2022 22:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bitexen Giresunspor: 0 - Beşiktaş: 1

Stat: Çotanak Spor Kompleksi

Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu, Alpaslan Dedeş, İsmail Şencan

Bitexen Giresunspor: Onurcan Piri, Hayrullah Bilazer, Perez, Arias, Alper Uludağ (Dk. 87 Doğancan Davas), Campuzano, Murat Cem Akpınar (Dk. 46 Savicevic), Kuwas (Dk. 66 Oğulcan Çağlayan), Borjia Sainz, Görkem Sağlam (Dk. 81 Senghor), Bajic

Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Rosier (Dk. 62 NKoudou), Tayyip Talha Sanuç, Saiss (Dk. 13 Emrecan Uzunhan), Masuaku, Tayfur Bingöl, Josef De Souza, Ferhandes (Dk. 75 Necip Uysal), Redmond (Dk. 62 Ghezzal), Dele Alli (Dk. 75 Cenk Tosun), Weghorst

Gol: Dk. 34 Tayyip Talha Sanuç (Beşiktaş)

Sarı Kartlar: Dk. 13 Murat Cem Akpınar, Dk. 31 Arias, Dk. 45+3 Campuzano, Dk. 55 Borjia Sainz (Bitexen Giresunspor), Dk. 28 Rosier, Dk. 71 Ferhandes, Dk. 79 Cenk Tosun (Beşiktaş)

GİRESUN (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Bitexen Giresunspor'u 1-0 mağlup etti.

47. dakikada Weghorst pasında ceza sahası içerisinde Redmond boş pozisyonda topla buluştu. Bu oyuncunun sol çaprazdan yaptığı vuruşta top yandan auta gitti.

74. dakikada Dele Alli iki oyuncuyu çalımlayarak sol kanattan getirdiği topu ceza sahası içerisindeki Ghezzal'a aktardı. Bu oyuncu kaleci Onurcan Piri ile karşı karşıya kaldı, vuruşunda top kalecide kaldı.

80. dakikada Görkem Sağlam'ın sağ kanattan kullandığı korner atışında ceza sahası içerisinde Arias'ın dokunduğu topu Beşiktaş defansı kale çizgisi önünde uzaklaştırdı.

87. dakikada Ghezzal'ın defansın arkasına attığı pasta NKoudou topla buluştu. Bu oyuncunun yerden topu Weghorst'a aktardı. Weghorst'un vuruşunda kaleci Onurcan Piri, topu son anda kurtardı.

90. dakikada Bitexen Giresunspor atağında sağ kanattan Borja Sainz'in ceza sahasına yaptığı ortada Hayrullah Bilazer, boş pozisyondaki Oğulcan Çağlayan'a topu aktardı. Bu oyuncunun vuruşunda top köşeden ağlara gitti. Ancak maçın hakemi Yaşar Kemal Uğurlu VAR kontrolünün ardından ofsayt kararıyla golü geçerli saymadı.

Karşılaşma konuk ekibin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İstanbul'da öldürülen kadının cenazesi memleketi Giresun'da toprağa verildiİstanbul'da öldürülen kadının cenazesi memleketi Giresun'da toprağa verildi
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş, su ücretinde indirim kararını veto ettiAnkara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş, su ücretinde indirim kararını veto etti
TFF 2. Lig ve 3. Lig yayın hakları imza töreni 12 Ekim'de yapılacakTFF 2. Lig ve 3. Lig yayın hakları imza töreni 12 Ekim'de yapılacak
Anahtar Kelimeler:
Süper Lig beşiktaş futbol

Giresun Namaz Vakitleri 8 Ekim Cumartesi

İmsak
04:59
Sabah
06:23
Öğle
12:19
İkindi
15:30
Akşam
18:05
Yatsı
19:24
Giresun ECZANELER
Giresun ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Öldü sanıldı morga götürüldü! “Ceset torbasından çıkmaya çalıştı”

Öldü sanıldı morga götürüldü! “Ceset torbasından çıkmaya çalıştı”

Kocasının sevgilisi olduğunu düşündü! Öyle bir şey yaptı ki...

Kocasının sevgilisi olduğunu düşündü! Öyle bir şey yaptı ki...

Apple Watch Series 8'i tercih etmek için 8 neden!

Apple Watch Series 8'i tercih etmek için 8 neden!

12 çocuğu istismar eden doktor 18 ayrı müebbet yedi!

12 çocuğu istismar eden doktor 18 ayrı müebbet yedi!

Reflüyü başladığı gibi bitirir

Reflüyü başladığı gibi bitirir

Beyler parfümünüzü yenilemenin tam zamanı! Kadınlar bu kokulara âşık oluyor

Beyler parfümünüzü yenilemenin tam zamanı! Kadınlar bu kokulara âşık oluyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.