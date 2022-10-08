Futbol: Spor Toto Süper Lig

Stat: Çotanak Spor Kompleksi

Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu, Alpaslan Dedeş, İsmail Şencan

Bitexen Giresunspor: Onurcan Piri, Hayrullah Bilazer, Perez, Arias, Alper Uludağ (Dk. 87 Doğancan Davas), Campuzano, Murat Cem Akpınar (Dk. 46 Savicevic), Kuwas (Dk. 66 Oğulcan Çağlayan), Borjia Sainz, Görkem Sağlam (Dk. 81 Senghor), Bajic

Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Rosier (Dk. 62 NKoudou), Tayyip Talha Sanuç, Saiss (Dk. 13 Emrecan Uzunhan), Masuaku, Tayfur Bingöl, Josef De Souza, Ferhandes (Dk. 75 Necip Uysal), Redmond (Dk. 62 Ghezzal), Dele Alli (Dk. 75 Cenk Tosun), Weghorst

Gol: Dk. 34 Tayyip Talha Sanuç (Beşiktaş)

Sarı Kartlar: Dk. 13 Murat Cem Akpınar, Dk. 31 Arias, Dk. 45+3 Campuzano, Dk. 55 Borjia Sainz (Bitexen Giresunspor), Dk. 28 Rosier, Dk. 71 Ferhandes, Dk. 79 Cenk Tosun (Beşiktaş)

GİRESUN (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Bitexen Giresunspor'u 1-0 mağlup etti.

47. dakikada Weghorst pasında ceza sahası içerisinde Redmond boş pozisyonda topla buluştu. Bu oyuncunun sol çaprazdan yaptığı vuruşta top yandan auta gitti.

74. dakikada Dele Alli iki oyuncuyu çalımlayarak sol kanattan getirdiği topu ceza sahası içerisindeki Ghezzal'a aktardı. Bu oyuncu kaleci Onurcan Piri ile karşı karşıya kaldı, vuruşunda top kalecide kaldı.

80. dakikada Görkem Sağlam'ın sağ kanattan kullandığı korner atışında ceza sahası içerisinde Arias'ın dokunduğu topu Beşiktaş defansı kale çizgisi önünde uzaklaştırdı.

87. dakikada Ghezzal'ın defansın arkasına attığı pasta NKoudou topla buluştu. Bu oyuncunun yerden topu Weghorst'a aktardı. Weghorst'un vuruşunda kaleci Onurcan Piri, topu son anda kurtardı.

90. dakikada Bitexen Giresunspor atağında sağ kanattan Borja Sainz'in ceza sahasına yaptığı ortada Hayrullah Bilazer, boş pozisyondaki Oğulcan Çağlayan'a topu aktardı. Bu oyuncunun vuruşunda top köşeden ağlara gitti. Ancak maçın hakemi Yaşar Kemal Uğurlu VAR kontrolünün ardından ofsayt kararıyla golü geçerli saymadı.

Karşılaşma konuk ekibin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

