Futbol: Spor Toto Süper Lig

Stat: Atatürk Olimpiyat

Hakemler: Burak Şeker, Esat Sancaktar, Ömer Tevfik Özkoç

HangiKredi Ümraniyespor: Orkun Özdemir, Serkan Göksu (Dk. 46 Popov), Allyson, Glumac, Lenjani, Sackey, Geraldo (Dk. 83 Gheorghe), Kartal Kayra Yılmaz (Dk. 46 Oğuz Gürbulak), Avounou (Dk. 83 Mrsic), Onur Ayık (Dk. 83 Del Valle), Umut Nayir

Yukatel Kayserispor: Bilal Bayazıt, Onur Bulut, Hosseini, Kolovetsios, Carole, Campanharo (Dk. 46 Ackah), Ramazan Civelek (Dk. 67 Emrah Başsan), Mensah (Dk. 67 Bertolacci), Kemen, Cardoso (Dk. 84 Gökhan Sazdağı), Gavranovic (Dk. 79 Mustafa Pektemek)

Goller: Dk. 25 Cardoso, Dk. 64 Mensah (Penaltıdan) (Yukatel Kayserispor), Dk. 48 Umut Nayir, Dk. 59 Glumac (HangiKredi Ümraniyespor)

Kırmızı kart: Dk. 90+2 Glumac (HangiKredi Ümraniyespor)

Sarı kartlar: Dk. 44 Sackey, Dk. 62 Oğuz Gürbulak, Dk. 87 Gheorghe (Ümraniyespor)

İSTANBUL (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında HangiKredi Ümraniyespor ile Yukatel Kayserispor 2-2 berabere kaldı.

Bu sonuçla üçüncü beraberliğini yaşayan Ümraniyespor, puanını 3'e çıkardı. Bu sezon ilk kez berabere kalan Kayserispor ise puanını 13 yaptı.

48. dakikada HangiKredi Ümraniyespor beraberliği sağladı. Oğuz Gürbulak'ın sağ kanatta son çizgiye yakın bir noktadan ortasında Umut Nayir, altıpasın içinde yerden yaptığı düzgün vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-1

59. dakikada ev sahibi takım öne geçti. Lenjani'nin sol kanatta ceza sahası çizgisinin hemen arkasından kullandığı serbest atışta Glumac'ın arka direkte yaptığı kafa vuruşunda top filelere gitti: 2-1

62. dakikada Kayserispor penaltı kazandı. Kemen'in yaptığı vuruşta Oğuz Gürbulak'ın ceza sahası içinde topa koluyla müdahale ettiği gerekçesiyle maçın hakemi Burak Şeker penaltı kararı verdi. 64'üncü dakikada topun başına geçen Mensah, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 2-2

78. dakikada Ümraniyespor üçüncü gole yaklaştı. Lenjani'nin soldan ortasında Geraldo'nun ceza alanında yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak direkten döndü. Topu önünde bulan Onur Ayık'ın şutunda kaleci Bilal Bayazıt meşin yuvarlağı iki hamlede kontrol etti.

90+2. dakikada yapılan VAR incelemesinin ardından Ümraniyesporlu futbolcu Tomislav Glumac kırmızı kart gördü. Glumac ile girdiği ikili mücadelede Mustafa Pektemek'in yerde kalması üzerine maçın hakemi Burak Şeker, Glumac'a sarı kartını gösterdi. VAR odasının uyarısı üzerine pozisyonu saha kenarında izleyen hakem Şeker, sarı kartı iptal etti ve Tomislav Glumac'ı kırmızı kartla cezalandırdı.

Karşılaşma 2-2 berabere tamamlandı.

