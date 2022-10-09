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Futbol: Spor Toto Süper Lig

09.10.2022 20:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe: 2 - VavaCars Fatih Karagümrük: 2 (İlk yarı)

Stat: Ülker

Hakemler: Atilla Karaoğlan, Ceyhun Sesigüzel, Abdullah Bora Özkara

Fenerbahçe: Altay Bayındır, Osayi-Samuel, Gustavo Henrique, Szalai, Lincoln Henrique, İsmail Yüksek, Crespo, İrfan Can Kahveci, Emre Mor, Valencia, Pedro

VavaCars Fatih Karagümrük: Viviano, Salih Dursun, Biraschi, Dresevic, Caner Erkin, Ozdoev, Jimmy Durmaz, Shukurov, Kouassi, Borini, Colley

Goller: Dk. 9 Crespo, Dk. 28 Valencia (Fenerbahçe), Dk. 16 Borini, Dk. 24 Kouassi (VavaCars Fatih Karagümrük)

Sarı kartlar: Dk. 27 Salih Dursun (VavaCars Fatih Karagümrük)

İSTANBUL (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında Fenerbahçe ile VavaCars Fatih Karagümrük arasındaki maçın ilk yarısı 2-2 sona erdi.

Fenerbahçe karşılaşmaya etkili başladı. 6. dakikada Valencia'nın kafayla aşırdığı topla ceza sahası sol çaprazında buluşan İrfan Can Kahveci, defans oyuncusunu çalımlayarak sol ayağıyla şutunu çekti. Top rakip defansa çarparak kornere çıktı.

9. dakikada sarı-lacivertlilerin ilk golü geldi. İsmail Yüksek'in topuk pasında topla buluşan Crespo, topla ceza sahası önüne kadar gelerek sert bir şut çekti, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0

11. dakikada bu kez konuk ekip atak geliştirdi. Caner Erkin'in sol kanattan ortaladığı topa ön direkte bulunan Borini kafayla vurdu. Top yandan dışarıya gitti.

16. dakikada konuk ekip beraberliği yakaladı. Sağ kanatta rakibinden sıyrılan Colley'in ceza sahası içine doğru yerden kestiği pasta topu iyi kontrol eden Borini, defans oyuncusunu çalımlayarak geçti ve kaleciyle karşı karşıya kaldı. Bu oyuncunun şutunda meşin yuvarlak ağlara yöneldi: 1-1

24. dakikada konuk ekip bulduğu golle öne geçti. Ceza sahası önünde rakibini çalımlayarak dönen Borini'nin ara pasında sol çaprazda kaleciyle karşı karşıya kalan Kouassi'nin çektiği şutta top ağlara yuvarlandı: 1-2

28. dakikada Fenerbahçe'nin beraberlik golü geldi. Lincoln Henrique'nin sol çizgiden rakibini çalımlayarak içeriye ortaladığı topa Valencia iyi yükseldi. Bu oyuncunun kafa şutunda top ağlarla buluştu: 2-2

45. dakikada sağ çizgiden arka direğe ortalayan İrfan Can Kahveci'nin havadan gelen topuna iyi yükselen Valencia'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak sağ direğe çarparak oyun alanına döndü.

Karşılaşmanın ilk yarısı 2-2 tamamlandı.

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