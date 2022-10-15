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Futbol: Spor Toto Süper Lig

15.10.2022 21:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Arabam.com Konyaspor: 0 - Gaziantep FK: 0

Stat: MEDAŞ Konya Büyükşehir

Hakemler: Çağdaş Altay, İbrahim Çağlar Uyarcan, Deniz Caner Özaral

Arabam.com Konyaspor: İbrahim Sehic, Ahmet Oğuz, Adil Demirbağ, Kahraman Demirtaş, Guilherme, Hadziahmetovic, Soner Dikmen, Michalak, Çekici, Bytyqi, Muhammet Demir

Gaziantep FK: Günay Güvenç, Kitsiou, Arda Kızıldağ, Tosca, Sagal, Jevtovic, Maxim, Furkan Soyalp, Abdulkadir Parmak, Figueiredo, Pekhart

Sarı kartlar: Dk. 16 Adil Demirbağ (Arabam.com Konyaspor), Dk. 35 Kitsiou, Dk 42 Jevtovic (Gaziantep FK)

Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında Arabam.com Konyaspor- Gaziantep FK karşılaşmasının ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı.

14. dakika Maxim'in sol kanattan ortasında yeşil beyazlı savunma oyuncusu Adil Demirbağ, topla Pekhart'a arasına girerek takımı adına tehlikeyi önledi.

24. dakikada Guilherme'nin sağ köşe gönderinden kullandığı korner atışında, altıpas içinde Adil Demirbağ'ın kafa vuruşunda top, kaleci Günay Güvenç'ten döndü. Meşin yuvarlağı önünde bulan Muhammet Demir'in vuruşunda top, üstten auta çıktı.

28. dakikada ceza yayı önünde Endri Çekiçi ile duvar pasında ceza sahasına giren Muhammet Demir'in sağ çaprazdan sert şutunu kaleci Günay Güvenç kornere çeldi.

35. dakikada Sagal'ın ceza sahası içinde Michalak'a müdahalesinde hakem Çağdaş Altay, penaltı noktasını işaret etti.

37. dakikada Guilherme'nin kullandığı penaltı atışında kaleci Günay Güvenç, gole izin vermedi.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 beraberlikle bitti.

- Hakem ve futbolcular sahaya baretle çıktı

Bartın'ın Amasra ilçesindeki maden ocağında yaşanan patlama nedeniyle hayatını kaybeden madenciler anısına bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

Seremoniye madenci baretiyle çıkan futbolcu ve hakemler, "Milletimizin başı sağolsun" yazılı pankart açtı.

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Süper Lig Gaziantep FK futbol

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