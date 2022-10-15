Futbol: Spor Toto Süper Lig

Stat: RHG Enertürk Enerji Stadyumu

Hakemler: Arda Kardeşler, Aleks Taşcıoğlu, Bahtiyar Birinci

Yukatel Kayserispor: Bilal Bayazıt, Onur Bulut, Hosseini, Kolovetsios, Carole, Campanharo, Ramazan Civelek, Mensah, Kemen, Cardoso, Gavranovic

Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim Bardakcı, Kazımcan Karataş, Torreira, Midtsjö, Yunus Akgün, Mertens, Mata, Icardi

Goller: Dk. 22 Gavranovic, Dk. 34 Onur Bulut (Yukatel Kayserispor)

Sarı kartlar: Dk. 29 Boey (Galatasaray), Dk. 38 Kemen (Yukatel Kayserispor)

KAYSERİ (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında Yukatel Kayserispor-Galatasaray maçının ilk yarısı, ev sahibi takımın 2-0 üstünlüğü ile sona erdi.

1. dakikada gelişen Galatasaray atağında Mata'nın pası ile ceza sahasında topla buluşan Icardi'nin sert şutunda, kaleci Bilal Bayazıt topu kornere çeldi.

6. dakikada Mensah'ın sol kanattan kullandığı korner atışında, ceza alanında Carole'un kafa vuruşunda, meşin yuvarlak yandan auta çıktı.

18. dakikada gelişen Yukatel Kayserispor atağında, sağ kanatta topla buluşan Ramazan Civelek'in pasına Onur Bulut'un ceza sahası dışından sert şutunda, kaleci Muslera meşin yuvarlağı kornere çeldi.

22. dakikada Kayseri ekibi öne geçti. Ceza sahasında Mensah'ın kafa pası ile topu önünde bulunan Gavranovic'in sert şutunda, top ağlara gitti: 1-0.

27. dakikada Cardoso'nun uzak mesafeden sert şutunda, kaleci Muslera topu kornere gönderdi.

34. dakikada ev sahibi ekip 2-0 öne geçti. Ramazan Civelek'in pası ile ceza sahasının hemen önünde topla buluşan Onur Bulut'un sert şutunda, top ağlara gitti: 2-0.

Karşılaşmanın ilk yarısı Yukatel Kayserispor'un 2-0 üstünlüğü ile tamamlandı.



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