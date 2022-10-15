Futbol: Spor Toto Süper Lig

Stat: MEDAŞ Konya Büyükşehir

Hakemler: Çağdaş Altay, İbrahim Çağlar Uyarcan, Deniz Caner Özaral

Arabam.com Konyaspor: Sehic, Ahmet Oğuz, Adil Demirbağ, Kahraman Demirtaş, Guilherme, Hadziahmetovic, Soner Dikmen (Dk. 74 Paz), Michalak (Dk. 83 Muric), Çekiçi, Bytyqi (Dk. 85 İkpeazu), Muhammet Demir (Dk. 74 Diouf)

Gaziantep FK: Günay Güvenç, Kitsiou, Arda Kızıldağ, Tosca, Sagal (Dk. 76 Hanousek), Jevtovic, Maxim, Furkan Soyalp, Abdulkadir Parmak (Dk. 76 Merkel), Figueiredo (Dk. 90+3 Mirza Cihan), Pekhart (Dk. 56 Markovic)

Sarı kartlar: Dk. 16 Adil Demirbağ, Dk. 66 Endri Çekiçi (Arabam.com Konyaspor), Dk. 35 Kitsiou, Dk 42 Jevtovic, Dk. 65 Furkan Soyalp, Dk. 66 Arda Kızıldağ, Dk. 90+2 Figueiredo (Gaziantep FK)

Gol: Dk. 85 Arda Kızıldağ (Gaziantep FK)

Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında Arabam.com Konyaspor sahasında Gaziantep FK'ye 1-0 yenildi.

49. dakikada Konyaspor'un golü VAR incelemesi sonrası iptal edildi.

Sağ kanattan korner atışında savunmanın uzaklaştırmaya çalıştığı topu önünde bulan Bytyqi'nin sert şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti. VAR incelemesi sonrası pozisyonda elle oynama tespit edildi ve gol geçerli sayılmadı.

59. dakikada Muhammet Demir'in pasında ceza sahasında kaleciyle karşı karşıya kalan Bytyqi'nin şutunda defansa çarpan top, kornere çıktı.

85. dakika konuk ekip öne geçti. Maxim'in sol köşe gönderinden kullandığı korner atışında altıpas üzerinde topla buluşan Arda Kızıldağ, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 0-1.

Karşılaşma, Gaziantep FK'nin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.



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