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Futbol: Spor Toto Süper Lig

16.10.2022 20:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beşiktaş: 1 - Trabzonspor: 2 (İlk yarı)

Stat: Vodafone Park

Hakemler: Ali Şansalan, Cevdet Kömürcüoğlu, Süleyman Özay

Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Rosier, Tayyip Talha Sanuç, Montero, Masuaku, Josef, Salih Uçan, Ghezzal (Dk. 45+1 Redmond), Dele Alli, N'Koudou, Weghorst

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Larsen, Bartra, Vitor Hugo, Eren Elmalı, Gbamin, Hamsik, Abdülkadir Ömür, Bakasetas, Trezeguet, Maxi Gomez

Goller: Dk. 11 Maxi Gomez, Dk. 36 Trezeguet (Trabzonspor), Dk. 28 Larsen (Kendi kalesine) (Beşiktaş)

Sarı kart: Dk. 32 Bakasetas (Trabzonspor)

İSTANBUL (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında oynanan Beşiktaş-Trabzonspor maçının ilk yarısı, konuk takımın 2-1 üstünlüğüyle tamamlandı.

11. dakikada Trabzonspor öne geçti. Bakasetas'ın sağdan kullandığı kornerde altıpasın içinde Maxi Gomez'in uzak köşeye yaptığı kafa vuruşunda top ağlarla buluştu: 0-1.

24. dakikada Beşiktaş gole yaklaştı. Salih Uçan'ın ara pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Weghorst'un karşı karşıya yaptığı vuruşta kaleci Uğurcan Çakır gole izin vermedi. Dönen topu önünde bulan Dele Alli'nin şutunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

28. dakikada siyah-beyazlı takım beraberliği sağladı. Ghezzal'ın sağ çaprazdan ara pasıyla ceza sahasında topla buluşan Rosier, son çizgiye yakın bir noktadan meşin yuvarlağı içeri çevirdi. Arka direkte Larsen'in ters vuruşunda top filelere gitti: 1-1.

36. dakikada Trabzonspor ikinci golü buldu. Beşiktaş'ın kendi yarı sahasında soldan kullandığı taç atışında Masuaku'nun hatalı pası sonucunda Trezeguet topu kontrol etti. Mısırlı oyuncu, ceza sahasına girdikten sonra kaleci Ersin Destanoğlu'yla karşı karşıya yaptığı düzgün vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-2.

Trabzonspor, karşılaşmanın ilk yarısını 2-1 önde tamamladı.

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