Futbol: Spor Toto Süper Lig

Stat: Sivas 4 Eylül

Hakemler: Bahattin Şimşek, Erdinç Sezertam, Yusuf Bozdoğan

Demir Grup Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Murat Paluli, Goutas, Caner Osmanpaşa, Uğur Çiftçi, Erdoğan Yeşilyurt, Robin Yalçın, Hakan Arslan, Njie, Saba, Yatabare

Bitexen Giresunspor: Onurcan Piri, Hayrullah Bilazer, Arias, Perez, Alper Uludağ, Kuwas, Campuzano, Savicevic, Sainz, Görkem Sağlam, Bajic

Goller: Dk. 35 Yatabare, Dk. 45 Saba (Demir Grup Sivasspor)

SİVAS (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında Demir Grup Sivasspor ile Bitexen Giresunspor karşılaşmasının ilk yarısı, ev sahibi takımın 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.

5. dakikada sol kanattan gelişen atakta içeriye çevrilen topu savunma uzaklaştırmak istedi. Meşin yuvarlak ceza sahası dışında Görkem'in önünde kaldı. Görkem'in sert vuruşunda top kale direğinin yanından az farkla auta gitti.

17. dakikada Uğur Çiftçi'nin sol kanattan ceza sahasına ortaladığı topta Yatabare'nin kafa vuruşunda, kaleci Onurcan Piri son anda topu kornere çeldi.

23. dakikada Saba'nın sağ kanattan attığı pasta topla buluşan Erdoğan Yeşilyurt'un sert vuruşunda, meşin yuvarlak kale direğinin üstüne çarparak auta çıktı.

35. dakikada Saba'nın orta sahadan attığı ara pasında topla buluşan Yatabare, meşin yuvarlağı kaleci Onurcan Piri'nin solundan ağlara gönderdi: 1-0.

39. dakikada Njie'nin sol kanattan ortasında topun gelişine Yatabare sert vurdu. Kaleci Onurcan Piri'nin çeldiği topu defans son anda taca attı.

45. dakikada sağ kanattan kazanılan serbest vuruşta topun başına Saba geçti. Saba'nın sert vuruşunda top ağlara gitti: 2-0.

Karşılaşmanın ilk yarısı ev sahibi takımın 2-0 üstünlüğüyle tamamlandı.



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