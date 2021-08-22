Futbol: Süper Lig

Stat: Bahçeşehir Okulları
Hakemler: Mete Kalkavan, Bahattin Duran, Bahtiyar Birinci
Aytemiz Alanyaspor: Serkan Kırıntılı, Fatih Aksoy, Milunovic (Dk. 46 Juanfran), Mevlja, Ahmed Ildız (Dk. 46 Joao Novais), Umut Güneş (Dk. 75 Davidson), Candeias (Dk. 85 Buluthan Bulut), Borja, Efecan Karaca, Efkan Bekiroğlu (Dk. 46 Tayfur Bingöl), Famara
Altay: Lis, Cebrail Karayel (Dk. 86 Tolga Ünlü), İbrahim Öztürk, Murat Akça, Naderi, Kappel, Poko (Dk. 71 Aka), Thiam, Rodriguez (Dk. 71 Paixao), Pinares (Dk. 81 Thaciano), Bamba (Dk. 81 Ahmed Rayan)
Goller: Dk. 27 Thiam, Dk. 32 Rodriguez, Dk. 49 Pinares, Dk. 86 Ahmet Rayan (Altay), Dk. 67 Famara (Aytemiz Alanyaspor)
Kırmızı kartlar: Dk. 22 Efecan Karaca, Dk. 76 Famara (Aytemiz Alanyaspor)
Sarı kart: Dk. 30 Milunovic (Aytemiz Alanyaspor)
Süper Lig'in 2. haftasında Altay, deplasmanda Aytemiz Alanyaspor'u 4-1 mağlup etti.
49. dakikada Altay, farkı 3'e çıkardı. Kappel'in ceza sahasına girerek yerden çıkardığı topu Alanyaspor defansı uzaklaştırmak istedi. Ceza sahası yayı içinde topu kapan Pinares'in penaltı noktasından plase vuruşunda, top ağlarla buluştu: 0-3.
66. dakikada sağ kanattan gelişen Alanyaspor atağında Candeias ceza sahasına ortaladı. Tayfur Bingöl'ün gelişine vuruşunda top dışarı çıktı.
67. dakikada Alanyaspor farkı ikiye indirdi. Candeias'ın sağdan ceza sahası arka direğine çıkardığı topa Tayfur Bingöl gelişine vurdu. Ceza sahası içinde Famara'nın ayak koyduğu top, filelerle buluştu: 1-3.
86. dakikada Altay, farkı tekrar üçe çıkardı. Lis'in kale vuruşunda soldan topla buluşan Ahmed Rayan ceza sahası sol çaprazından kaleye şutunu çekti. Kaleci Serkan Kırıntılı'nın sağından geçen meşin yuvarlak filelere gitti: 1-4.
Mücadele konuk ekibin 4-1 galibiyetiyle sona erdi.