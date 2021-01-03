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Futbol: Süper Lig

KAYSERİ HABERLERİ  | 03.01.2021 21:12 | Son Güncelleme

Hes Kablo Kayserispor: 0 -Beşiktaş: 2

Stat: Büyükşehir Belediyesi Kadir Has

Hakemler: Fırat Aydınus, Aleks Taşcıoğlu, Süleyman Özay

Hes Kablo Kayserispor: Doğan Alemdar, Lopes, Kolovetsios, Sapunaru, Aziz Eraltay, Kvrzic Dk. 90+ Emre demir), Ackah, Campanharo (Dk.90+1 İlhan parlak), Lennon, Henrique (DK. 77 Manzala), Kanga (Dk. 82 Denis Alibec)

Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Rosier , Welinton, Vida, N'Sakala, Atiba (Dk. 82 Oğuzhan Özyakup), Josef de Souza, Mensah (DK. 73 Necip Uysal), N'Koudou, Güven Yalçın (Dk. 63 Ajdin Hasic), Larin

Gol: Dk.89 N'Koudou (penaltıdan) Dk. 90+7 Ajdin Hasic (Beşiktaş)

Kırmızı kart: Lopes (maç bitimi) (Hes Kablo Kayserispor)

Sarı kartlar: Dk. 41 Welinton (Beşiktaş), Dk. 62 Kvrzic, (Hes Kablo Kayserispor)

KAYSERİ (AA) - Süper Lig'in 16. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Hes Kablo Kayserispor'u 2-0 yendi.

76. dakikada N'Koudou'nun sol taraftan kullandığı serbest vuruşta ön direğe koşu yapan Josef de Souza topu kafasıyla aşırdı. Arka direkte uygun pozisyonda Larin'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak az farkla auta gitti.

84. dakikada Larin'in ara pasında sol çaprazdan ceza sahasına giren N'Sakala, Sapunaru'nun müdahelesiyle yerde kaldı. Oyunu devam ettiren maçın hakemi Fırat Aydınus VAR incelemesinin ardından penaltıya hükmetti.

89. dakikada kazanılan penaltıyı kullanan N'Koudou meşin yuvarlağı kaleci Doğan Alemdar'ın sağından filelerle buluşturdu: 0-1

90+4 dakikada N'Koudou'nun ortasında ceza sahası içerisinde rakiplerinin arasından iyi yükselen Ajdin Hasic'in kafa şutunda top az farkla auta gitti.

90+6 dakikada Kayserispor'un kazandığı serbest vuruşu kullanan Denis Alibec'in sert şutunda kaleci sağına giden topu son anda kornere çelmeyi başardı.

90+7 dakikada hızlı gelişen Beşiktaş atağında N'Koudou'nun ara pasında topla buluşan Ajdin Hasic kaleciyle karşı karşıya pozisyonda yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 0-2

Karşılaşma konuk ekip Beşiktaş'ın 2-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

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