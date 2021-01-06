Futbol: Süper Lig

14. dakikada Kudriashov'un pasında ceza sahası dışında topla buluşan Nuri Şahin'in şutunda, kaleci Viviano meşin yuvarlağı uzaklaştırdı. Ardından Amilton'un şutunda top auta çıktı. Bu pozisyonda VAR odasından gelen uyarıyla oyunu durduran hakem Hüseyin Göçek, Nuri Şahin'in şutunda kaleci Viviano'dan önce Koray Altınay'ın altıpas üzerinde topa eliyle müdahale ettiğine karar vererek, penaltı noktasını işaret etti.

19. dakikada penaltı atışını kullanan Hakan Özmert, meşin yuvarlağı kaleci Viviano'nun solundan filelerle buluşturdu: 1-1.

37. dakikada ev sahibi ekip öne geçti. Sol kanattan Amilton'un ortasıyla oluşan tehlikeyi Fatih Karagümrük savunması uzaklaştırmak isterken, ceza sahası içinde topu önünde bulan Gökdeniz Bayrakdar, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 2-1.

Mücadelenin ilk yarısı, Antalyaspor'un 2-1 üstünlüğüyle tamamlandı.

Öte yandan, Fatih Karagümrük'ün Trabzonspor Kulübünden bedelsiz olarak sezon sonuna kadar kadrosuna kattığı Arjantinli stoper oyuncusu Gaston Campi ile kırmızı-siyahlıların yeni transferlerinden Norveçli sağ bek Vegar Eggen Hedenstad ile İtalyan forvet Fabio Borini, yeni takımlarıyla ilk maçlarına çıktı.

Konuk ekibin yeni transferleri Campi, Hedenstad ve Borini, Fraport TAV Antalyaspor karşısında ilk 11'de forma giydi.

