Futbol: Süper Lig

61. dakikada Doğukan Sinik'in ceza sahası içinden şutunda kaleci Viviano, topu taca gönderdi.

67. dakikada Ndiaye'nin sol kanattan ortasında ceza sahası dışında topla buluşan Emre Çolak'ın sert şutunda, kaleci Boffin meşin yuvarlağı kontrol etti.

70. dakikada Emre Çolak'ın ceza sahası dışından sert şutunda, kaleci Boffin topu kornere çeldi.

71. dakikada Fraport TAV Antalyaspor farkı ikiye çıkardı. Amilton'un pas verdiği Eren Albayrak'ın ceza sahası dışı sağ çaprazdan şutunda, top kaleci Viviano'nun solundan arka direğe çarpıp ağlarla buluştu: 3-1.

Karşılaşma, Antalyaspor'un 3-1 üstünlüğüyle sona erdi.

Öte yandan, Fatih Karagümrük'ün yeni transferlerinden İtalyan orta saha oyuncusu Andrea Bertolacci, Ndiaye'nin yerine 82. dakikada oyuna dahil oldu ve ilk kez giydiği kırmızı-siyahlı formayla 8 dakika süre aldı.

