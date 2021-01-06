Futbol: Süper Lig

Stat: Antalya
Hakemler: Hüseyin Göçek, Kerem Ersoy, Deniz Caner Özaral
Fraport TAV Antalyaspor: Boffin, Bünyamin Balcı, Veysel Sarı, Naldo, Kudriashov, Hakan Özmert, Nuri Şahin (Dk. 87 Podolski), Doğukan Sinik (Dk. 64 Eren Albayrak), Gökdeniz Bayrakdar, Amilton (Dk. 90 Omar İmeri), Orgill
Fatih Karagümrük: Viviano, Hedenstad (Dk. 46 Ramazan Civelek), Campi, Roco, Balkovec, Koray Altınay (Dk. 53 Emre Çolak), Ndiaye (Dk. 82 Bertolacci), Ndao, Biglia, Borini, Sobiech (Dk. 66 Mevlüt Erdinç)
Goller: Dk. 10 Balkovec (Fatih Karagümrük), Dk. 19 Hakan Özmert (Penaltıdan), Dk. 37 Gökdeniz Bayrakdar, Dk. 71 Eren Albayrak (Fraport TAV Antalyaspor)
Kırmızı kart: Dk. 84 Roco (Fatih Karagümrük)
Sarı kartlar: Dk. 18 Koray Altınay, Dk. 90 Emre Çolak (Fatih Karagümrük), Dk. 33 Nuri Şahin (Fraport TAV Antalyaspor)
Süper Lig'in 17. haftasında Fraport TAV Antalyaspor, sahasında Fatih Karagümrük'ü 3-1 yendi.
49. dakikada Ndao'nun sağ kanattan ortasında altıpas üzerinde topla buluşan Ndiaye'nin şutunda, meşin yuvarlak auta çıktı.
61. dakikada Doğukan Sinik'in ceza sahası içinden şutunda kaleci Viviano, topu taca gönderdi.
67. dakikada Ndiaye'nin sol kanattan ortasında ceza sahası dışında topla buluşan Emre Çolak'ın sert şutunda, kaleci Boffin meşin yuvarlağı kontrol etti.
70. dakikada Emre Çolak'ın ceza sahası dışından sert şutunda, kaleci Boffin topu kornere çeldi.
71. dakikada Fraport TAV Antalyaspor farkı ikiye çıkardı. Amilton'un pas verdiği Eren Albayrak'ın ceza sahası dışı sağ çaprazdan şutunda, top kaleci Viviano'nun solundan arka direğe çarpıp ağlarla buluştu: 3-1.
Karşılaşma, Antalyaspor'un 3-1 üstünlüğüyle sona erdi.
Öte yandan, Fatih Karagümrük'ün yeni transferlerinden İtalyan orta saha oyuncusu Andrea Bertolacci, Ndiaye'nin yerine 82. dakikada oyuna dahil oldu ve ilk kez giydiği kırmızı-siyahlı formayla 8 dakika süre aldı.