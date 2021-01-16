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Futbol: Süper Lig

16.01.2021 19:55 | Son Güncelleme:
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Fraport TAV Antalyaspor: 1 - Trabzonspor: 0 (İlk yarı)

Stat: Antalya

Hakemler: Ali Palabıyık, Ceyhun Sesigüzel, Erdinç Sezertam

Fraport TAV Antalyaspor: Boffin, Bünyamin Balcı, Naldo, Ersan Adem Gülüm, Kudriashov, Hakan Özmert, Nuri Şahin, Gökdeniz Bayrakdar, Fredy, Amilton, Orgill (Dk. 37 Eren Albayrak)

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Serkan Asan, Hosseini, Edgar, Marlon, Baker, Abdulkadir Parmak, Abdülkadir Ömür, Ekuban, Nwakaeme, Djaniny

Gol: Dk. 25 Amilton (Fraport TAV Antalyaspor)

Kırmızı kart: Dk. 33 Ersan Adem Gülüm (Fraport TAV Antalyaspor)

Sarı kart: Dk. 13 Fredy (Fraport TAV Antalyaspor)

Süper Lig'in 19. haftasında oynanan Fraport TAV Antalyaspor-Trabzonspor mücadelesinin ilk yarısı, ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

11. dakikada Ekuban'ın şutunda Ersan Adem Gülüm'ün ceza sahası içinde topa eliyle müdahale ettiğine karar veren hakem Ali Palabıyık, penaltı noktasını işaret etti.

12. dakikada penaltı atışını kullanmak için topun başına geçen Ekuban, meşin yuvarlağı sağ köşeye gönderdi. Doğru tahmin ettiği köşeye uzanan kaleci Boffin, gole izin vermedi.

25. dakikada ev sahibi ekip öne geçti. Fredy'in sağ kanattan ortasında arka direk önünde topla buluşan Amilton, kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0.

33. dakikada Fraport TAV Antalyaspor 10 kişi kaldı. Mücadeledeki ilk sarı kartını penaltı pozisyonunda gören Ersan Adem Gülüm'ün, orta sahadan üst üste çalımlarla hızlı hücuma çıkan Abdülkadir Ömür'e müdahalesini faul olarak değerlendiren hakem Ali Palabıyık, bu futbolcuya ikinci kez sarı kartını gösterdi. Böylece ikinci sarı karttan kırmızı kart gören Ersan Adem Gülüm, oyun dışı kaldı.

Karşılaşmanın ilk yarısı Antalyaspor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

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