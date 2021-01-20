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Futbol: Süper Lig

20.01.2021 18:34 | Son Güncelleme:
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Atakaş Hatayspor: 1 - Yeni Malatyaspor: 2

Stat: Antakya Atatürk

Hakemler: Ramazan Keleş, Aleks Taşçıoğlu, Hakan Yemişken

Atakaş Hatayspor: Akın Alkan, Popov, Sackey, Santos, Mesut Çaytemel (Dk. 90+2 Soner Örnek), Aabid (Dk. 78 Muhammed Mert), Riberio, Traore (Dk. 57 Selim Ilgaz), Boupendza, Akintola, Diouf (Dk. 78 Kamara)

Yeni Malatyaspor: Ertaç Özbir, Chebake, Wallace, Hadebe, Karim Hafez, Zeki Yavru (Dk. 83 Ahmed Ildız), Acquah (Dk. 83 Mustafa Eskihellaç) , Ndayishimiye, Adem Büyük, Kubilay Kanatsızkuş (Dk. 90+7 Zuqui), Umut Bulut

Goller: Dk. 53 Zeki Yavru, Dk. 77 Adem Büyük (Penaltıdan) (Yeni Malatyaspor), Dk. 87 Boupendza (Atakaş Hatayspor)

Sarı kartlar: Dk. 39 Acquah, Dk. 45+2 Hadebe, Dk. 79 Adem Büyük (Yeni Malatyaspor), Dk. 51 Sackey, Dk. 61 Aabid, Dk. 90+5 Yusuf Abdioğlu (Yedek kulübesinde), Dk. 90+7 Muhammed Mert (Atakaş Hatayspor)

Süper Lig'in 20. haftasında oynanan maçta Yeni Malatyaspor, Atakaş Hatayspor'u deplasmanda 2-1 yendi.

53. dakikada konuk ekip öne geçti. Ceza sahası önünde serbest vuruş kullanan Zeki Yavru, barajın üzerinden meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 0-1.

62. dakikada sağ kanattan serbest vuruş kullanan Zeki Yavru'nun ortasında, Kubilay Kanatsızkuş'un yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak üstten dışarı çıktı.

64. dakikada Yeni Malatyaspor'un sol kanattan gelişen hızlı atağında Karim Hafez'in ortaladığı topa kale alanı içinde Umut'un dönerek yaptığı vuruşta, savunma araya girerek gole izin vermedi.

71. dakikada Umut'un indirdiği topu ceza alanı içinde Kubilay önüne almaya çalıştı. Bu sırada Santos'un eline çarpan top sonrası hakem Ramazan Keleş, VAR'a gitti ve ardından penaltı noktasını gösterdi.

75. dakikada penaltıyı kullanan Adem Büyük'ün vuruşunda direkten dönen topu Hataysporlu oyuncular kornere çeldi. Bu arada hakem Ramazan Keleş, penaltı sırasında ihlal olduğunu belirterek penaltının tekrarlanmasına karar verdi.

77. dakikada penaltı atışını tekrarlayan Adem Büyük, meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 2-0.

87. dakikada Hatayspor farkı 1'e indirdi. Ceza sahası içine Kamara'nın yaptığı ortada topu önünde bulan Boupendza'nın sert vuruşunda, meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-2.

Karşılaşma konuk ekibin 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.

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