Futbol: Süper Lig

Stat: Başakşehir Fatih Terim
Hakemler: Ümit Öztürk, İlker Takpak, Osman Gökhan Bilir
Medipol Başakşehir: Mert Günok, Rafael (Dk. 35 Muhammed Emin Sarıkaya), Duarte, Epureanu, Hasan Ali Kaldırım, Mehmet Topal, Berkay Özcan, İrfan Can Kahveci, Deniz Türüç, Crivelli, Gulbrandsen
Çaykur Rizespor: Zafer Görgen, Onur Bulut, Meriah, Selim Ay, Melnjak, Abdullah Durak, Michalak, Doğan Erdoğan, Donsah, Sabo, Samudio
Sarı kartlar: Dk. 28 Crivelli (Medipol Başakşehir), Dk. 32 Abdullah Durak (Çaykur Rizespor)
İSTANBUL (AA) - Süper Lig'in 21. haftasında oynanan Medipol Başakşehir-Çaykur Rizespor maçının ilk yarısı 0-0 sona erdi.
18. dakikada Medipol Başakşehir'in gelişen atağında Berkay Özcan, sol kanattan bindiren Crivelli'ye pasını attı. Crivelli, ceza sahasına girer girmez sol çaprazdan şutunu attı, top yan ağlarda kaldı.
25. dakikada ev sahibi takım gole yaklaştı. Berkay'ın şutunda savunmadan dönen top ceza sahası dışına çıktı. Meşin yuvarlağı önünde bulan Mehmet Topal'ın şutunda kaleye giden topu Abdullah Durak kale çizgisi önünde göğsüyle durdurdu ve ardından uzaklaştırdı.
35. dakika Çaykur Rizespor'un hızlı gelişen atağında, Melnjak'ın pasıyla sağ kanatta topla buluşan Samudio, rakip ceza sahasına doğru ilerledi. Samudio, ceza sahasına girmeden sol çaprazdan sert vurdu, top az farkla yandan auta gitti.
Mücadelenin ilk yarısı 0-0 tamamlandı.