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Futbol: Süper Lig

25.01.2021 18:04 | Son Güncelleme:
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Kasımpaşa: 2 - Demir Grup Sivasspor: 0

Stat: Recep Tayyip Erdoğan

Hakemler: Mert Güzenge, Samet Çavuş, Kamil Çetin

Kasımpaşa: Ertuğrul Taşkıran, Hadergjonaj, Luckassen, Brecka, Haddadi, Aytaç Kara, Bistrovic, Anıl Koç (Dk. 69 Varga), Hajradinovic (Dk. 88 Doğucan Haspolat), Yusuf Erdoğan (Dk. 75 Hodzic), Thelin

Demir Grup Sivasspor: Samassa, Goiano (Dk. 46 Kone), Appindangoye, Caner Osmanpaşa, Uğur Çiftçi (Dk. 68 Ninga), Claudemir (Dk. 58 Robin Yalçın), Hakan Arslan, Fajr (Dk. 46 Ziya Erdal), Erdoğan Yeşilyurt, Gradel, Yatabare (Dk. 90+1 Kayode)

Goller: Dk. 6 Hajradinovic, Dk. 17 Aytaç Kara (Kasımpaşa)

Sarı kartlar: Dk. 5 Fajr, Dk. 59 Erdoğan Yeşilyurt (Demir Grup Sivasspor), Dk. 24 Hajradinovic, Dk. 65 Sadiku (Yedek kulübesinde) (Kasımpaşa)

İSTANBUL (AA) - Kasımpaşa, Süper Lig'in 21. haftasında ağırladığı Demir Grup Sivasspor'u 2-0 mağlup etti.

Bu sonuçla 7. galibiyetini alan Kasımpaşa, puanını 25'e çıkardı. Ligde 6. mağlubiyetini yaşayan Demir Grup Sivasspor ise 24 puanda kaldı.

81. dakikada Demir Grup Sivasspor gole yaklaştı. Robin Yalçın'ın ceza sahası içinde sağ çizgiye yakın noktadan ortasında Caner Osmanpaşa'nın arka direkte yaptığı kafa vuruşunda kaleci Ertuğrul Taşkıran topu güçlükle kornere çeldi.

Kasımpaşa, karşılaşmadan 2-0 galip ayrıldı.

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