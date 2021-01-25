Futbol: Süper Lig

Stat: Recep Tayyip Erdoğan
Hakemler: Mert Güzenge, Samet Çavuş, Kamil Çetin
Kasımpaşa: Ertuğrul Taşkıran, Hadergjonaj, Luckassen, Brecka, Haddadi, Aytaç Kara, Bistrovic, Anıl Koç (Dk. 69 Varga), Hajradinovic (Dk. 88 Doğucan Haspolat), Yusuf Erdoğan (Dk. 75 Hodzic), Thelin
Demir Grup Sivasspor: Samassa, Goiano (Dk. 46 Kone), Appindangoye, Caner Osmanpaşa, Uğur Çiftçi (Dk. 68 Ninga), Claudemir (Dk. 58 Robin Yalçın), Hakan Arslan, Fajr (Dk. 46 Ziya Erdal), Erdoğan Yeşilyurt, Gradel, Yatabare (Dk. 90+1 Kayode)
Goller: Dk. 6 Hajradinovic, Dk. 17 Aytaç Kara (Kasımpaşa)
Sarı kartlar: Dk. 5 Fajr, Dk. 59 Erdoğan Yeşilyurt (Demir Grup Sivasspor), Dk. 24 Hajradinovic, Dk. 65 Sadiku (Yedek kulübesinde) (Kasımpaşa)
İSTANBUL (AA) - Kasımpaşa, Süper Lig'in 21. haftasında ağırladığı Demir Grup Sivasspor'u 2-0 mağlup etti.
Bu sonuçla 7. galibiyetini alan Kasımpaşa, puanını 25'e çıkardı. Ligde 6. mağlubiyetini yaşayan Demir Grup Sivasspor ise 24 puanda kaldı.
81. dakikada Demir Grup Sivasspor gole yaklaştı. Robin Yalçın'ın ceza sahası içinde sağ çizgiye yakın noktadan ortasında Caner Osmanpaşa'nın arka direkte yaptığı kafa vuruşunda kaleci Ertuğrul Taşkıran topu güçlükle kornere çeldi.
Kasımpaşa, karşılaşmadan 2-0 galip ayrıldı.