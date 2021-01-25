Futbol: Süper Lig

ANKARA (AA) - Süper Lig 'in 21. haftasında Aytemiz Alanyaspor, konuk ettiği MKE Ankaragücü'nü 4-3 yendi.

Goller: Dk. 3 ve 28 Paintsil, Dk. 65 Fatih Aksoy (kendi kalesine) (MKE Ankaragücü), Dk. 37 Salih Uçan, Dk. 54 Bakasetas, Dk. 62 Babacar, Dk. 79 Moubandje (Aytemiz Alanyaspor)

62. dakikada Alanyaspor öne geçti. Sol kanattan Salih Uçan'ın kullandığı köşe atışını arka direkte Fatih Aksoy dışarı çıkmadan içeriye çevirdi. Topla tekrar buluşan Salih Uçan, son çizgiye inerek içeriye yerden gönderdi. Babacar boş durumdaki meşin yuvarlağı dokunarak ağlara gönderdi: 3-2

65. dakikada Ankaragücü, beraberliği yakaladı. Sağ kanattan Paintsil'ın kullandığı köşe atışında, Ankaragüçlü oyuncuların kafa vuruşunda top Lobjanidze'nin önüne düştü. Bu futbolcunun ceza sahası son çizgisinden içeriye gönderdiği meşin yuvarlak Alanyasporlu Fatih Aksoy'a çarparak ağlara gitti: 3-3

79. dakikada Alanyaspor bir kez daha öne geçti. Ceza sahası sol köşesinde topla buluşan Salih Uçan yerden topu Moubandje'ye çıkardı. Moubandje'nin topu düzelttikten sonra kaleye gönderdiği şutta meşin yuvarlak filelerle buluştu: 4-3

Karşılaşma ev sahibi ekibin 4-3 üstünlüğüyle sona erdi.

