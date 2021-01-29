Futbol: Süper Lig

Stat: Kalyon
Hakemler: Mete Kalkavan, Ceyhun Sesigüzel, Serkan Ok
Gaziantep FK: Günay Güvenç, Oğuz Ceylan (Dk. 76 Kenan Özer) , Tosca, Djilobodji, Olkowski, Güray Vural, Jefferson (Dk. 89 Rashid), Vetrih (Dk. 79 Bilal Başaçıkoğlu), Maxim, Mirallas (Dk. 89 Enver Cenk Şahin), Dicko
Galatasaray: Muslera, Linnes, Donk, Marcao, Saracchi, Taylan Antalyalı, Belhanda (Dk. 46 Onyekuru), Emre Akbaba (Dk. 46 Kerem Aktürkoğlu), Emre Kılınç (Dk. 74 Etebo), Arda Turan (Dk. 74 Ömer Bayram), Babel (Dk. 85 Halil Dervişoğlu)
Goller: Dk. 51, Dk. 79 Onyekuru (Galatasaray), 90+7 Maxim (Penaltıdan) (Gaziantep FK)
Sarı kartlar: Dk. 86 Djilobodji (Gaziantep FK) Dk. 90+7 Muslera, Saracchi (Maç bittikten sonra) (Galatasaray)
GAZİANTEP (AA) - Süper Lig'in 22. haftasında Galatasaray, deplasmanda Gaziantep FK'yi 2-1 yendi.
48. dakikada sağ çaprazda topla buluşan Kerem Aktürkoğlu, ceza alanı içinde kaleyi düşündü kaleci Günay Güvenç köşeye giden meşin yuvarlağı çıkardı, boşta kalan topu Djilobodji kornere gönderdi.
69. dakikada ev sahibi takım beraberliğe çok yaklaştı. Hızlı gelişen Gaziantep FK atağında Maxim soldan ceza alanına giren Dicko'yu gördü, bu futbolcunun vuruşunda top az farkla kale direğinin dibinden auta çıktı.
76. dakikada ev sahibinin sol kanattan kullandığı kornerde Jefferson kafayı vurdu, Saracchi son anda çizgiden topu kornere gönderdi.
79. dakikada Galatasaray farkı ikiye çıkardı. Kerem Aktürkoğlu'nun ara pasında savunma arkasına sarkan Onyekuru, meşin yuvarlağa son anda dokunarak fileleri havalandırdı: 2-0
90+6 dakikada ceza sahasındaki hava topu mücadelesinde Ömer Bayram'ın müdahalesi sonrası Enver Cenk Şahin yerde kaldı ve maçın hakemi Mete Kalkavan penaltı noktasını gösterdi. 90+7 dakikada topun başına geçen Maxim, meşin yuvarlağı sağdan köşeden ağlarla buluşturdu: 1-2
Karşılaşma, Galatasaray'ın 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.