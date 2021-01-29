YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Gaziantep
  4. Futbol: Süper Lig

Futbol: Süper Lig

29.01.2021 21:16 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziantep FK: 1 - Galatasaray: 2

Stat: Kalyon

Hakemler: Mete Kalkavan, Ceyhun Sesigüzel, Serkan Ok

Gaziantep FK: Günay Güvenç, Oğuz Ceylan (Dk. 76 Kenan Özer) , Tosca, Djilobodji, Olkowski, Güray Vural, Jefferson (Dk. 89 Rashid), Vetrih (Dk. 79 Bilal Başaçıkoğlu), Maxim, Mirallas (Dk. 89 Enver Cenk Şahin), Dicko

Galatasaray: Muslera, Linnes, Donk, Marcao, Saracchi, Taylan Antalyalı, Belhanda (Dk. 46 Onyekuru), Emre Akbaba (Dk. 46 Kerem Aktürkoğlu), Emre Kılınç (Dk. 74 Etebo), Arda Turan (Dk. 74 Ömer Bayram), Babel (Dk. 85 Halil Dervişoğlu)

Goller: Dk. 51, Dk. 79 Onyekuru (Galatasaray), 90+7 Maxim (Penaltıdan) (Gaziantep FK)

Sarı kartlar: Dk. 86 Djilobodji (Gaziantep FK) Dk. 90+7 Muslera, Saracchi (Maç bittikten sonra) (Galatasaray)

GAZİANTEP (AA) - Süper Lig'in 22. haftasında Galatasaray, deplasmanda Gaziantep FK'yi 2-1 yendi.

48. dakikada sağ çaprazda topla buluşan Kerem Aktürkoğlu, ceza alanı içinde kaleyi düşündü kaleci Günay Güvenç köşeye giden meşin yuvarlağı çıkardı, boşta kalan topu Djilobodji kornere gönderdi.

  1. dakikada Arda Turan'nın pasında ceza alanında topla buluşan Babel'in ara pasında topla buluşan Onyekuru, meşin yuvarlağı filelere yolladı ancak yardımcı hakem bayrağını ofsayt gerekçesiyle havaya kaldırdı. Maçın hakemi Mete Kalkavan, VAR ile yaptığı görüşme sonrası golü geçerli saydı. 0-1

69. dakikada ev sahibi takım beraberliğe çok yaklaştı. Hızlı gelişen Gaziantep FK atağında Maxim soldan ceza alanına giren Dicko'yu gördü, bu futbolcunun vuruşunda top az farkla kale direğinin dibinden auta çıktı.

76. dakikada ev sahibinin sol kanattan kullandığı kornerde Jefferson kafayı vurdu, Saracchi son anda çizgiden topu kornere gönderdi.

79. dakikada Galatasaray farkı ikiye çıkardı. Kerem Aktürkoğlu'nun ara pasında savunma arkasına sarkan Onyekuru, meşin yuvarlağa son anda dokunarak fileleri havalandırdı: 2-0

90+6 dakikada ceza sahasındaki hava topu mücadelesinde Ömer Bayram'ın müdahalesi sonrası Enver Cenk Şahin yerde kaldı ve maçın hakemi Mete Kalkavan penaltı noktasını gösterdi. 90+7 dakikada topun başına geçen Maxim, meşin yuvarlağı sağdan köşeden ağlarla buluşturdu: 1-2

Karşılaşma, Galatasaray'ın 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yanında çalıştırdığı kişi kabusu oldu! Parasını çaldı, koronavirüs bulaştırmaya çalıştı, ölümle tehdit ediyor Yanında çalıştırdığı kişi kabusu oldu! Parasını çaldı, koronavirüs bulaştırmaya çalıştı, ölümle tehdit ediyor
Sahtekar dilencinin yaptıkları şoke ettiSahtekar dilencinin yaptıkları şoke etti

Gaziantep Namaz Vakitleri 29 Ocak Cuma

İmsak
06:06
Sabah
07:29
Öğle
12:49
İkindi
15:35
Akşam
17:59
Yatsı
19:16

Gaziantep Nöbetçi Eczaneler29 Ocak Cuma

Anteplioğlu Eczanesi
Sehitkamil
Ege Eczanesi
Sehitkamil
Hasırcı Eczanesi
Sehitkamil
Seyrantepe Eczanesi
Sehitkamil
Tümer Eczanesi
Sehitkamil
Yalkın Eczanesi
Sehitkamil
Bahar Eczanesi
Sahinbey
Tümünü Göster
Gaziantep ECZANELER
Gaziantep ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Ak Parti Genel Başkanvekili Prof. Dr. Kurtulmuş’tan Büyükşehir’e ziyaret

Ak Parti Genel Başkanvekili Prof. Dr. Kurtulmuş’tan Büyükşehir’e ziyaret

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Futbolcular koç keserek, virüssüz sezon için dua ettiler

Futbolcular koç keserek, virüssüz sezon için dua ettiler

Sivas'ta aracın motor kısmına sıkışan kediyi itfaiye ekibi kurtardı

Sivas'ta aracın motor kısmına sıkışan kediyi itfaiye ekibi kurtardı

Ağrı’da kar temizleme çalışmaları sürüyor

Ağrı’da kar temizleme çalışmaları sürüyor

Diğer Haberler

Gaziantep FK-Galatasaray maçından notlar

Gaziantep FK-Galatasaray maçından notlar

Gaziantep FK-Galatasaray maçından notlar

Gaziantep FK-Galatasaray maçından notlar

Gaziantep'te kumar operasyonunda 24 kişi gözaltına alındı

Gaziantep'te kumar operasyonunda 24 kişi gözaltına alındı

Gaziantep'te kumar operasyonunda 24 kişi gözaltına alındı

Gaziantep'te kumar operasyonunda 24 kişi gözaltına alındı

AK Parti'li Çam'dan, evlat nöbetindeki ailelere zafer işareti yapan HDP'li vekile tepki:

AK Parti'li Çam'dan, evlat nöbetindeki ailelere zafer işareti yapan HDP'li vekile tepki:

Model fabrikaya tam not

Model fabrikaya tam not

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.