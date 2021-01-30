Futbol: Süper Lig

20. dakikada konuk ekip penaltı kazandı. Medipol Başakşehir ceza sahasında Hasan Ali Kaldırım ile Yusuf Abdioğlu arasındaki mücadelede Yusuf yerde kaldı, hakem Cüneyt Çakır penaltı noktasını gösterdi. 21'inci dakikada penaltıyı kullanan Akintola, meşin yuvarlağı kaleci Mert'in sağından ağlarla buluşturdu: 0-2

29. dakikada Hatayspor üçüncü golüne yaklaştı. Traore'nin pasıyla Medipol Başakşehir ceza sahası önünde topla buluşan Boupendza, ayak içiyle köşeye sert vurdu. Kaleci Mert Günok sağına gelen topu uzanarak kornere çeldi.

34. dakikada Medipol Başakşehir gole çok yaklaştı. Deniz Türüç'ün sağ kanattan yaptığı ortada Aleksic topu kafa ile arkaya aşırdı. Demba Ba boş pozisyonda altıpas önünde vuruşunu yaptı, top üstten auta gitti.

38. dakikada konuk ekip, Boupendza ile üçüncü golünü attı ancak hakem Cüneyt Çakır, Video Yardımcı Hakem (VAR) sisteminden gelen uyarı sonrasında pozisyonu inceledi ve Hatayspor'un golünü iptal etti, konuk ekip adına penaltı kararı verdi. 42'nci dakikada penaltıyı kullanan Boupendza, fileleri havalandırdı: 0-3

Karşılaşmanın ilk yarısı, konuk ekibin 3-0 üstünlüğüyle sona erdi.

