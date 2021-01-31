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Futbol: Süper Lig

31.01.2021 16:51 | Son Güncelleme:
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Aytemiz Alanyaspor: 2 - Demir Grup Sivasspor: 0 (İlk yarı)

Stat: Bahçeşehir Okulları

Hakemler: Zorbay Küçük, Mustafa Sönmez, Yusuf Bozdağan

Aytemiz Alanyaspor: Marafona, Juanfran, Caulker, Fatih Aksoy, Moubandje, Siopis, Salih Uçan, Efecan Karaca, Berkan Kutlu, Davidson, Babacar

Demir Grup Sivasspor: Samassa, Ahmet Oğuz, Appindangoye, Caner Osmanpaşa, Uğur Çiftçi, Cofie, Yatabare, Hakan Arslan, Robin Yalçın, Gradel, Kayode

Goller: Dk. 14 Fatih Aksoy, 45+2 Davidson (Aytemiz Alanyaspor),

Sarı kartlar: Dk. 31 Siopis (Aytemiz Alanayspor), Dk. 39 Robin Yalçın (Demir Grup Sivasspor)

ANKARA (AA) - Süper Lig'in 22. haftasında oynanan Aytemiz Alanyaspor- Demir Grup Sivasspor maçının ilk yarısı ev sahibi ekibin 2-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

14. dakikada Alanyaspor öne geçti. Sağ kanattan Salih Uçan'ın kullandığı köşe atışını, ceza sahası içinde kaleci Samassa uzaklaştırmak istedi. Kısa düşen topu Fatih Aksoy, yere düşmeden tek vuruşla filelerle buluşturdu: 1-0

19. dakikada Hakem Zorbay Küçük, elverişsiz hava şartları nedeniyle karşılaşmayı durdurdu. Ertelenen Aytemiz Alanyaspor-Demir Grup Sivasspor maçı, bugün 16.00'da 19. dakikada başladı.

34. dakikada Alanyaspor savunmasının arkasına Appindangoye'nin gönderdiği topa Gradel hareketlendi. Kaleci Marafona çıkarak son anda rakibinin ayağından topu almayı başardı

40. dakikada sol kanattan ceza sahsı içine giren Babacar, yerden pasını Efecan Karaca'ya çıkardı. Bu futbolcu da bekletmeden Berkan Kutlu'ya çıkardı. Berkan Kutlu'nun bekletmeden kaleye gönderdiği top direğin yanından dışarı çıktı.

45+2. dakikada Alanyaspor'un soldan geliştirdiği atakta Davidson sol çaprazdan ceza sahasına girerek, şutunu çekti. Caner Osmanpaşa'ya çarpan top yön değiştirerek filelerle buluştu: 2-0

Karşılaşmanın ilk yarısını Alanyaspor 2-0 önde tamamladı.

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