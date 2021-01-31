YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Denizli
  4. Futbol: Süper Lig

Futbol: Süper Lig

31.01.2021 18:17 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yukatel Denizlispor: 2 - Göztepe: 1

Stat: Denizli Atatürk

Hakemler: Sarper Barış Saka, Mehmet Cem Satman, Candaş Elbil

Yukatel Denizlispor: Cenk Gönen, Lopes, Fabiano, Mustafa Yumlu, Sakıb Aytaç (Dk. 76 Hasan Ayaroğlu), Kubilay Aktaş (Dk. 76 Ahmad Yasin), Murawski, Recep Niyaz (Dk. 89 Diskured), Mesanovic (Dk. 89 Sacko), Sagal (Dk. 66 Bakalorz), Rodallega

Göztepe: İrfan Can Eğribayat, Murat Paluli, Titi, Mihojevic, Berkan Emir, Alpaslan Öztürk (Dk. 46 Esiti), Nwobodo (Dk. 89 Napoleoni), Zulj (Dk. 80 Ideye), Halil Akbunar, Tripic (Dk. 46 Diabate), Ndiaye

Goller: Dk. 41 Recep Niyaz, Dk. 79 Mesanovic (Yukatel Denizlispor), Dk. 69 Mihojevic (Göztepe)

Sarı kartlar: Dk. 19 Sakıb Aytaç, Dk. 54 Fabiano (Yukatel Denizlispor), Dk. 23 Nwobodo (Göztepe)

DENİZLİ (AA) - Süper Lig'in 22. haftasında Yukatel Denizlispor, sahasında Göztepe'yi 2-1 yendi.

47. dakikada Yukatel Denizlisporlu Sagal'ın kullandığı kornerde, ceza sahası içinde iyi yükselen Rodallega'nın kafa vuruşu sonrası top yandan auta çıktı.

55. dakikada Göztepeli Zuly, Yukatel Denizlispor ceza sahasının dışından kaleye şut çekti. Ev sahibi takımın kalecisi Cenk Gönen, topu kornere çeldi.

69. dakikada İzmir temsilcisi beraberliği yakaladı. Berkan Emir'in kullandığı köşe vuruşunda Mihojevic, kale önünde yaptığı kafa vuruşuyla topu filelere gönderdi: 1-1.

79. dakikada Denizlispor yeniden öne geçti. Mustafa Yumlu'nun ceza yayı önünden yaptığı vuruşta top savunmadan döndü. Ceza sahasında meşin yuvarlağı önünde bulan Mesanovic'in şutunda, top ağlarla buluştu: 2-1.

Karşılaşma, Yukatel Denizlispor'un 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İstanbul'a 1987'nin karı yağacak iddiası!İstanbul'a 1987'nin karı yağacak iddiası!
Yardımına itfaiye koştuYardımına itfaiye koştu
1/

Denizli Namaz Vakitleri 31 Ocak Pazar

İmsak
06:39
Sabah
08:02
Öğle
13:22
İkindi
16:08
Akşam
18:33
Yatsı
19:50

Denizli Nöbetçi Eczaneler31 Ocak Pazar

Bertan Eczanesi
Merkezefendi
Nikfer Eczanesi
Merkezefendi
Ozan Eczanesi
Merkezefendi
Sena Kelleci Eczanesi
Merkezefendi
Dokuzkavaklar Eczanesi
Pamukkale
Elvan Eczanesi
Pamukkale
Karadağ Eczanesi
Pamukkale
Tümünü Göster
Denizli ECZANELER
Denizli ATM’LER

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Aydınlıların kar sefası çileye dönüştü

Aydınlıların kar sefası çileye dönüştü

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Kar küreme çalışmalarını çalışmalarını yerinde inceledi

Kar küreme çalışmalarını çalışmalarını yerinde inceledi

Kamyonet otomobile çarptı

Kamyonet otomobile çarptı

Hakan Kutlu, Yukatel Denizlispor'la ilk antrenmanına çıktı

Hakan Kutlu, Yukatel Denizlispor'la ilk antrenmanına çıktı

Diğer Haberler

İlk maçına saatler kala babasının vefat haberini aldı

İlk maçına saatler kala babasının vefat haberini aldı

Denizli’de Çölyak hastalarına özel Glüten“SİZ” park kafe yapılıyor

Denizli’de Çölyak hastalarına özel Glüten“SİZ” park kafe yapılıyor

Denizli'de sağanak su baskınlarına neden oldu

Denizli'de sağanak su baskınlarına neden oldu

Denizlispor, yarın Göztepe'yi konuk edecek

Denizlispor, yarın Göztepe'yi konuk edecek

Hakan Kutlu, Yukatel Denizlispor'la ilk antrenmanına çıktı

Hakan Kutlu, Yukatel Denizlispor'la ilk antrenmanına çıktı

Meteorolojiden Denizli için fırtına uyarısı

Meteorolojiden Denizli için fırtına uyarısı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.