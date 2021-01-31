Futbol: Süper Lig

Stat: Denizli Atatürk
Hakemler: Sarper Barış Saka, Mehmet Cem Satman, Candaş Elbil
Yukatel Denizlispor: Cenk Gönen, Lopes, Fabiano, Mustafa Yumlu, Sakıb Aytaç (Dk. 76 Hasan Ayaroğlu), Kubilay Aktaş (Dk. 76 Ahmad Yasin), Murawski, Recep Niyaz (Dk. 89 Diskured), Mesanovic (Dk. 89 Sacko), Sagal (Dk. 66 Bakalorz), Rodallega
Göztepe: İrfan Can Eğribayat, Murat Paluli, Titi, Mihojevic, Berkan Emir, Alpaslan Öztürk (Dk. 46 Esiti), Nwobodo (Dk. 89 Napoleoni), Zulj (Dk. 80 Ideye), Halil Akbunar, Tripic (Dk. 46 Diabate), Ndiaye
Goller: Dk. 41 Recep Niyaz, Dk. 79 Mesanovic (Yukatel Denizlispor), Dk. 69 Mihojevic (Göztepe)
Sarı kartlar: Dk. 19 Sakıb Aytaç, Dk. 54 Fabiano (Yukatel Denizlispor), Dk. 23 Nwobodo (Göztepe)
DENİZLİ (AA) - Süper Lig'in 22. haftasında Yukatel Denizlispor, sahasında Göztepe'yi 2-1 yendi.
47. dakikada Yukatel Denizlisporlu Sagal'ın kullandığı kornerde, ceza sahası içinde iyi yükselen Rodallega'nın kafa vuruşu sonrası top yandan auta çıktı.
55. dakikada Göztepeli Zuly, Yukatel Denizlispor ceza sahasının dışından kaleye şut çekti. Ev sahibi takımın kalecisi Cenk Gönen, topu kornere çeldi.
69. dakikada İzmir temsilcisi beraberliği yakaladı. Berkan Emir'in kullandığı köşe vuruşunda Mihojevic, kale önünde yaptığı kafa vuruşuyla topu filelere gönderdi: 1-1.
79. dakikada Denizlispor yeniden öne geçti. Mustafa Yumlu'nun ceza yayı önünden yaptığı vuruşta top savunmadan döndü. Ceza sahasında meşin yuvarlağı önünde bulan Mesanovic'in şutunda, top ağlarla buluştu: 2-1.
Karşılaşma, Yukatel Denizlispor'un 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.