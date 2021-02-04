Futbol: Süper Lig

Stat: Gürsel Aksel

Hakemler: Turgut Doman, Samet Çiçek, Mehmet Salih Mazlum

Göztepe: İrfan Can Eğribayat, Gassama (Dk. 69 Murat Paluli), Mihojevic, Titi, Berkan Emir, Halil Akbunar (Dk. 90+3 Ideye Brown), Nwobodo (Dk. 90+3 Esiti), Soner Aydoğdu, Tripic (Dk. 69 Jahovic), Diabate (Dk. 62 Zulj), Cherif Ndiaye

Yeni Malatyaspor: Abdulsamed Damlu, Chebake, Wallace, Semih Kaya, Bülent Cevahir, Adem Büyük (Dk. 90+5 Zeki Yavru), Mallan (Dk. 79 Mustafa Eskihellaç), Acquah, Fofana (Dk. 46 Ahmed Ildız), Tetteh, Umut Bulut (Dk. 79 Malle)

Goller: Dk. 13 ve 73 Cherif Ndiaye (Göztepe), Dk. 39 Mallan, Dk. 81 Ahmed Ildız (Yeni Malatyaspor)

Sarı kart: Dk. 35 Wallace (Yeni Malatyaspor)

İZMİR (AA) - Süper Lig'in 23. haftasında Göztepe ile Yeni Malatyaspor, 2-2 berabere kaldı.

54. dakikada ceza sahası içinde topu düzeltip kaleye gönderen Tetteh'in vuruşunda, kaleci İrfan Can Eğribayat'ın da dokunduğu meşin yuvarlak direğe çarpıp kornere çıktı.

73. dakikada Göztepe bir kez daha öne geçti. Sağ kanattan Halil Akbunar'ın yaptığı ortada savunma oyuncularından seken topla sol çapraz pozisyonda buluşan Cherif Ndiaye'nin şutunda, savunma oyuncularına da çarpan meşin yuvarlak filelere gitti: 2-1