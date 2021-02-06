YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. Futbol: Süper Lig

Futbol: Süper Lig

06.02.2021 14:34 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kasımpaşa: 0 - Atakaş Hatayspor: 1 (İlk yarı)

Stat: Recep Tayyip Erdoğan

Hakemler: Bahattin Şimşek, Hakan Yemişken, Yusuf Bozdoğan

Kasımpaşa: Ertuğrul Taşkıran, Hadergjonaj, Brecka, Tosic, Haddadi, Aytaç Kara, Bistrovic, Yusuf Erdoğan, Hajradinovic, Hodzic, Thelin

Atakaş Hatayspor: Munir, Popov, Billong, Sackey, Katranis, Aabid, Muhammed Mert, Traore, Akintola, Boupendza, Diouf

Gol: Dk. 44 Boupendza (Atakaş Hatayspor)

Sarı kart: Dk. 16 Yusuf Erdoğan (Kasımpaşa)

İSTANBUL (AA) - Süper Lig'in 24. haftasında oynanan maçta Atakaş Hatayspor, Kasımpaşa karşısında ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.

11. dakikada Kasımpaşa'nın Thelin ile bulduğu gol, ofsayt gerekçesiyle geçersiz sayıldı. Savunmadan topu çıkarmaya çalışan Billong, baskı üzerine kaleci Munir'e pas vermeye çalıştı. Hajradinovic'in müdahale ettiği meşin yuvarlak, altıpasın gerisinde Thelin'in önünde kaldı. Kaleci Munir'le karşı karşıya kalan Thelin'in vuruşunda, meşin yuvarlak ağlara gitti. Hakem Bahattin Şimşek, VAR odasının uyarısı üzerine Thelin'in ofsaytta olduğu gerekçesiyle golü iptal etti.

23. dakikada Atakaş Hatayspor gole yaklaştı. Traore'nin pasıyla sağ çaprazda topla buluşan Boupendza, önce Aytaç Kara'yı, sonra da ceza sahası içinde Tosic'i şık bir şekilde çalımlayarak kaleye yöneldi. Bu oyuncunun vuruşunda, sağına uzanarak topa müdahale eden Ertuğrul Taşkıran, gole izin vermedi.

31. dakikada Kasımpaşa, ceza yayının gerisinden kaleyi cepheden gören bir noktadan serbest atış kazandı. Topun başına geçen Bistrovic'in şutunda sağına iyi uzanan kaleci Munir, son anda dokunduğu meşin yuvarlağı kornere çeldi.

44. dakikada Atakaş Hatayspor öne geçti. Aabid'in pasıyla ceza yayı içinde topla buluşan Boupendza, şutunu çekti. Meşin yuvarlak kaleci Ertuğrul Taşkıran'dan döndü. Seken topa altıpasın içinde Ertuğrul'dan önce Akintola dokundu. Topu önünde bulan Boupendza, meşin yuvarlağı boş kaleye gönderdi: 0-1

Karşılaşmanın ilk yarısı, Atakaş Hatayspor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER'Heyecanlıyız, az kaldı''Heyecanlıyız, az kaldı'
Futbol: Misli.com 3. Lig'de görünümFutbol: Misli.com 3. Lig'de görünüm
1/

İstanbul Namaz Vakitleri 6 Şubat Cumartesi

İmsak
06:36
Sabah
08:03
Öğle
13:23
İkindi
16:08
Akşam
18:34
Yatsı
19:55

İstanbul Nöbetçi Eczaneler 6 Şubat Cumartesi

Burgazada Eczanesi
Adalar
Büyükada Eczanesi
Adalar
Heybeliada Eczanesi
Adalar
Kınalı Eczanesi
Adalar
Derin Eczanesi
Arnavutkoy
Duygu Eczanesi
Arnavutkoy
Ferdem Eczanesi
Arnavutkoy
Tümünü Göster
İstanbul ECZANELER
İstanbul ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Samsun’da kilometrekareye 149 kişi düşüyor

Samsun’da kilometrekareye 149 kişi düşüyor

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

BB Erzurumspor, Kayserispor maçı hazırlıklarını sürdürdü

BB Erzurumspor, Kayserispor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Kütahya’da aracın çarptığı geyik telef oldu

Kütahya’da aracın çarptığı geyik telef oldu

Sinop’ta salgına rağmen su ürünleri ihracatı yüzde 30 arttı

Sinop’ta salgına rağmen su ürünleri ihracatı yüzde 30 arttı

Diğer Haberler

Gaziosmanpaşa’da okullar yenileniyor, eğitim güçleniyor

Gaziosmanpaşa’da okullar yenileniyor, eğitim güçleniyor

Eyüpsultan, Rami Kültür Merkezine kavuşuyor

Eyüpsultan, Rami Kültür Merkezine kavuşuyor

Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

Maltepe Belediyesi’nden online müzik festivali

Maltepe Belediyesi’nden online müzik festivali

Futbol: Süper Lig

Futbol: Süper Lig

Yağmur suyu Kadıköy’e hayat verecek

Yağmur suyu Kadıköy’e hayat verecek

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.