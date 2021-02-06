Futbol: Süper Lig

Stat: Recep Tayyip Erdoğan

Hakemler: Bahattin Şimşek, Hakan Yemişken, Yusuf Bozdoğan

Kasımpaşa: Ertuğrul Taşkıran, Hadergjonaj, Brecka, Tosic, Haddadi, Aytaç Kara, Bistrovic, Yusuf Erdoğan, Hajradinovic, Hodzic, Thelin

Atakaş Hatayspor: Munir, Popov, Billong, Sackey, Katranis, Aabid, Muhammed Mert, Traore, Akintola, Boupendza, Diouf

Gol: Dk. 44 Boupendza (Atakaş Hatayspor)

Sarı kart: Dk. 16 Yusuf Erdoğan (Kasımpaşa)

İSTANBUL (AA) - Süper Lig'in 24. haftasında oynanan maçta Atakaş Hatayspor, Kasımpaşa karşısında ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.

11. dakikada Kasımpaşa'nın Thelin ile bulduğu gol, ofsayt gerekçesiyle geçersiz sayıldı. Savunmadan topu çıkarmaya çalışan Billong, baskı üzerine kaleci Munir'e pas vermeye çalıştı. Hajradinovic'in müdahale ettiği meşin yuvarlak, altıpasın gerisinde Thelin'in önünde kaldı. Kaleci Munir'le karşı karşıya kalan Thelin'in vuruşunda, meşin yuvarlak ağlara gitti. Hakem Bahattin Şimşek, VAR odasının uyarısı üzerine Thelin'in ofsaytta olduğu gerekçesiyle golü iptal etti.