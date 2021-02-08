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Futbol: Süper Lig

08.02.2021 18:18 | Son Güncelleme:
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Gaziantep: 2 - Göztepe: 0

Stat: Gaziantep Kalyon

Hakemler: Volkan Bayarslan, Esat Sancaktar, Deniz Caner Özaral

Gaziantep: Günay Güvenç, Djilobodji, Ertuğrul Ersoy, Tosca, Oğuz Ceylan, Rashid, Maxim (Dk. 63 Jefferson), Mirallas (Dk. 82 Sousa), Güray Vural (Dk. 82 Morais), Kenan Özer (Dk. 70 Bilal Başacıkoğlu), Muhammed Demir (Dk. 82 Felipe)

Göztepe: İrfan Can Eğribayat, Gassama (Dk. 86 Murat Paluli), Tarouco, Mihojevic (Dk. 86 Ideye), Berkan Emir, Nwobodo, Esiti (Dk. 61 Jahovic), Halil Akbunar (Dk. 78 Tripic), Soner Aydoğdu, Diabate (Dk. 78 Zulj), Ndiaye

Goller: Dk. 54 Djilobodji, Dk. 75 Mirallas (Gaziantep)

Sarı kart: Dk. 68 Rashid (Gaziantep)

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep, Süper Lig'in 24. haftasında konuk ettiği Göztepe'yi 2-0 yendi.

54. dakikada ev sahibi ekip, Djilobodji ile öne geçti. Maxim'in sağ kanattan kullandığı kornerde, ceza alanı içinde iyi yükselen Djilobodji, yaptığı kafa vuruşuyla kalecinin sağından topu ağlarla buluşturdu: 1-0.

56. dakikadaki Göztepe atağında, sağ kanattan gelerek ceza alanında topla buluşan Soner Aydoğdu'nun yakın mesafeden şutunu, kaleci Günay Güvenç direk dibinde kornere çeldi.

64. dakikada Göztepe'nin bulduğu gol, VAR incelemesi sonrası iptal edildi. Sol kanatta Ndiaye'nin Ertuğrul Ersoy'dan sıyrılarak içeriye çevirdiği topla sağ çaprazda buluşan Halil Akbunar'ın gelişine sert şutunda, meşin yuvarlak kalecinin solundan ağlarla buluştu. Hakem Volkan Bayarslan'ın VAR incelemesi sonrası bu gol ofsayt gerekçesiyle geçerli sayılmadı.

75. dakikada Gaziantep, farkı 2'ye çıkardı. Hızlı gelişen Gaziantep atağında savunmanın arkasına atılan pasta topla buluşan Muhammet Demir, kaleci İrfan Can Eğribayat ile karşı karşıya kaldı. Muhammed'in şutu sonrası top yan direkten döndü. Pozisyonun devamında sol kanattan gelerek şutunu çeken Mirallas, topu filelere gönderdi: 2-0.

77. dakikada Göztepe gole çok yaklaştı. Sağ çaprazda ceza alanında topla buluşan Jahovic'in bekletmeden gerçekleştirdiği şutu, kaleci Günay Güvenç iki hamlede güçlükle kontrol etti.

90+6. dakikada gelişen Göztepe atağında ceza alanında topla buluşan Jahovic, karambolde topu soldaki Ndiaye ile buluşturdu. Bu oyuncunun vuruşunda top ağlara gitti ancak ofsayt gerekçesiyle bu gol de geçerli kabul edilmedi.

Karşılaşmayı Gaziantep 2-0 kazandı.

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