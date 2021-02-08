Futbol: Süper Lig

54. dakikada ev sahibi ekip, Djilobodji ile öne geçti. Maxim'in sağ kanattan kullandığı kornerde, ceza alanı içinde iyi yükselen Djilobodji, yaptığı kafa vuruşuyla kalecinin sağından topu ağlarla buluşturdu: 1-0.

64. dakikada Göztepe'nin bulduğu gol, VAR incelemesi sonrası iptal edildi. Sol kanatta Ndiaye'nin Ertuğrul Ersoy'dan sıyrılarak içeriye çevirdiği topla sağ çaprazda buluşan Halil Akbunar'ın gelişine sert şutunda, meşin yuvarlak kalecinin solundan ağlarla buluştu. Hakem Volkan Bayarslan'ın VAR incelemesi sonrası bu gol ofsayt gerekçesiyle geçerli sayılmadı.

75. dakikada Gaziantep, farkı 2'ye çıkardı. Hızlı gelişen Gaziantep atağında savunmanın arkasına atılan pasta topla buluşan Muhammet Demir, kaleci İrfan Can Eğribayat ile karşı karşıya kaldı. Muhammed'in şutu sonrası top yan direkten döndü. Pozisyonun devamında sol kanattan gelerek şutunu çeken Mirallas, topu filelere gönderdi: 2-0.

77. dakikada Göztepe gole çok yaklaştı. Sağ çaprazda ceza alanında topla buluşan Jahovic'in bekletmeden gerçekleştirdiği şutu, kaleci Günay Güvenç iki hamlede güçlükle kontrol etti.

90+6. dakikada gelişen Göztepe atağında ceza alanında topla buluşan Jahovic, karambolde topu soldaki Ndiaye ile buluşturdu. Bu oyuncunun vuruşunda top ağlara gitti ancak ofsayt gerekçesiyle bu gol de geçerli kabul edilmedi.

Karşılaşmayı Gaziantep 2-0 kazandı.

