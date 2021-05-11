Futbol: Süper Lig

52. dakikada Rahmanovic'in sol kanattan ortasında iyi yükselen Jevtovic'in kafa vuruşunda, top üstten auta gitti.

54. dakikada Hadziahmetovic'in ceza sahasının hemen dışından çektiği sert şutta meşin yuvarlak, kaleci Uğurcan Çakır'da kaldı.

64. dakikada Trabzonspor golü buldu. Baker'ın ceza sahası ön çizgisine yakın noktadan kullandığı serbest vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1

78. dakikada Edgar'ın ceza sahası içinde Daci'yle girdiği mücadelede maçın hakemi Ali Şansalan, penaltı kararı verdi. VAR sisteminden gelen uyarı üzerine saha kenarında pozisyonu izleyen Ali Şansalan, Edgar'ın hareketinin faul olmadığını belirleyerek kararını değiştirdi.

81. dakikada İttifak Holding Konyaspor beraberliği yakaladı. Ev sahibi ekibin sol taraftan kazandığı köşe atışında Guilherme ceza alanına ortasını yaptı. Trabzonspor savunmasının uzaklaştırmak istediği topu ceza alanında kontrol eden Hadziahmetovic, bekletmeden şutunu çekti. Meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-1

Karşılaşma, 1-1 sona erdi.



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