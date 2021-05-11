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Futbol: Süper Lig

11.05.2021 19:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İttifak Holding Konyaspor: 1 - Trabzonspor: 1

Stat: MEDAŞ Konya Büyükşehir Belediye

Hakemler: Ali Şansalan, Yusuf Bozdoğan, Osman Gökhan Bilir

İttifak Holding Konyaspor: Sehic, Barış Yardımcı (Dk. 62 Skubic), Ahmet Çalık, Abdülkerim Bardakcı, Guilherme, Adil Demirbağ (Dk. 46 Jevtovic), Hadziahmetovic, Shengelia (Dk. 84 Doğan Can Gölpek), Rahmanovic (Dk. 68 Daci), Sekidika, Cikalleshi

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Serkan Asan, Edgar, Vitor Hugo, Marlon, Kamil Ahmet Çörekçi, Baker, Abdülkadir Ömür (Dk. 77 Yusuf Sarı), Bakasetas (Dk. 90+4 Hosseini), Nwakaeme, Ekuban

Goller: Dk. 64 Baker (Trabzonspor), Dk. 81 Hadziahmetovic (İttifak Holding Konyaspor)

Kırmızı kart: Dk. 18 Serkan Asan (Trabzonspor)

Sarı kartlar: Dk. 33 Edgar, Dk. 90+3 Baker (Trabzonspor), Dk. 37 Barış Yardımcı, Dk. 63 Ahmet Çalık (İttifak Holding Konyaspor)

Süper Lig'in 41. haftasında İttifak Holding Konyaspor ile Trabzonspor 1-1 berabere kaldı.

47. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Hadziahmetovic'in sert şutunda top, kaleci Uğurcan Çakır'da kaldı.

51. dakikada Sekidika'nın ceza sahası dışından kaleyi cepheden gören noktadan vuruşunda, kaleci Uğurcan Çakır son anda golü engelledi.

52. dakikada Rahmanovic'in sol kanattan ortasında iyi yükselen Jevtovic'in kafa vuruşunda, top üstten auta gitti.

54. dakikada Hadziahmetovic'in ceza sahasının hemen dışından çektiği sert şutta meşin yuvarlak, kaleci Uğurcan Çakır'da kaldı.

64. dakikada Trabzonspor golü buldu. Baker'ın ceza sahası ön çizgisine yakın noktadan kullandığı serbest vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1

78. dakikada Edgar'ın ceza sahası içinde Daci'yle girdiği mücadelede maçın hakemi Ali Şansalan, penaltı kararı verdi. VAR sisteminden gelen uyarı üzerine saha kenarında pozisyonu izleyen Ali Şansalan, Edgar'ın hareketinin faul olmadığını belirleyerek kararını değiştirdi.

81. dakikada İttifak Holding Konyaspor beraberliği yakaladı. Ev sahibi ekibin sol taraftan kazandığı köşe atışında Guilherme ceza alanına ortasını yaptı. Trabzonspor savunmasının uzaklaştırmak istediği topu ceza alanında kontrol eden Hadziahmetovic, bekletmeden şutunu çekti. Meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-1

Karşılaşma, 1-1 sona erdi.

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Anahtar Kelimeler:
Süper Lig Trabzonspor

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