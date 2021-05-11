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Futbol: Süper Lig

11.05.2021 21:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kasımpaşa: 2 - MKE Ankaragücü: 0 (İlk yarı)

1/

Stat: Recep Tayyip Erdoğan

Hakemler: Mete Kalkavan, Ceyhun Sesigüzel, Süleyman Özay

Kasımpaşa: Ertuğrul Taşkıran, Hadergjonaj, Tarkan Serbest, Brecka, Haddadi, Sadiku, Bistrovic, Koomson, Hajradinovic, Anıl Koç, Thelin

MKE Ankaragücü: Friedrich, Kitsiou, Kulusic, Sarlija, Pinto, Atakan Çankaya, Endri Çekiçi, Lobjanidze, Alper Potuk, Paintsil, Badji

Goller: Dk. 9 Hadergjonaj (Penaltıdan), Dk. 13 Anıl Koç (Kasımpaşa)

Sarı kartlar: Dk. 11 Badji, Dk. 31 Kitsiou (MKE Ankaragücü), Dk. 42 Hadergjonaj (Kasımpaşa)

İSTANBUL (AA) - Süper Lig'in 41. haftasında oynanan Kasımpaşa-MKE Ankaragücü maçının ilk yarısını, ev sahibi takım 2-0 üstün tamamladı.

5. dakikada Kasımpaşa penaltı kazandı. Hajradinovic'in ceza sahası içinde Pinto'nun temasıyla yerde kalması üzerine maçın hakemi Mete Kalkavan penaltı noktasını gösterdi. VAR odasının uyarısıyla pozisyonu saha kenarında monitörden izleyen Mete Kalkavan, kararını değiştirmedi. 9'uncu dakikada penaltıda topun başına geçen Hadergjonaj, meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 1-0

13. dakikada ev sahibi takım farkı 2'ye çıkardı. Sarlija'nın uzaklaştırmak istediği top, Koomson'un kafasına çarptıktan sonra Thelin'in önüne düştü. Thelin, sağ taraftan ceza sahasına girdikten sonra meşin yuvarlağı Anıl Koç'a aktardı. Anıl'ın penaltı noktası civarından uygun durumda yaptığı vuruşta, top ağlara gitti: 2-0

Kalan dakikalarda iki takım da yakaladığı pozisyonları değerlendiremedi ve Kasımpaşa soyunma odasına 2-0 önde gitti.

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