YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Antalya
  4. Futbol: Süper Lig

Futbol: Süper Lig

11.05.2021 22:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aytemiz Alanyaspor: 2 - Büyükşehir Belediye Erzurumspor: 3 - Ligde son haftayı bay geçecek Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un küme düşmesi kesinleşti

Stat: Bahçeşehir Okulları

Hakemler: Alper Ulusoy, Abdullah Bora Özkara, Mehmet Kısal

Aytemiz Alanyaspor: Serkan Kırıntılı, Juanfran (Dk. 87 Tayfur Bingöl), Tzavellas, Caulker, Moubandje, Siopis (Dk. 78 Kadzior), Berkan İsmail Kutlu, Efkan Bekiroğlu (Dk. 87 Ceyhun Gülselam), Davidson, Efecan Karaca, Mustafa Pektemek (Dk. 69 Bareiro)

Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Szumski, Butko, Gökhan Kardeş, Teikeu, Schwechlen, Osman Çelik (Dk. 69 Özgür Sert), Rahman Buğra Çağıran, Emrah Başsan (Dk. 35 Cenk Ahmet Alkılıç - Dk. 90 Murat Uçar), Obertan, Rashani (Dk. 90 Bergdich), Ricardo Gomes (Dk. 69 Oltan Karakullukçu)

Goller: Dk. 30 (Penaltıdan) ve 41 (Penaltıdan) Efecan Karaca, (Aytemiz Alanyaspor), Dk. 45 Tzavellas (Kendi kalesine), Dk. 73 Rashani, Dk. 84 Cenk Ahmet Alkılıç (Büyükşehir Belediye Erzurumspor)

Sarı kartlar: Dk. 19 Mustafa Pektemek, Dk. 59 Caulker, Dk. 79 Moubandje, Dk. 80 Tzavellas (Aytemiz Alanyaspor), Dk. 80 Teikeu (Büyükşehir Belediye Erzurumspor)

Süper Lig'in 41. haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor, deplasmanda Aytemiz Alanyaspor'u 3-2 yendi. Aldığı galibiyete rağmen tehlikeli bölgenin üstüne çıkamayan ve ligde son haftayı bay geçecek konuk ekibin küme düşmesi kesinleşti.

47. dakikada sol taraftan Berkan İsmail Kutlu'nun kullandığı köşe atışında, ceza sahası içinde seken top, Davidson'un önüne düştü. Bu futbolcunun sağ köşeden vuruşunda, kaleci Szumski topu önledi.

58. dakikada sağ kanada atılan topla buluşan Cenk Ahmet Alkılıç, rakip ceza sahası son çizgisine inerek içeriye ortaladı. Ricardo Gomes'in vuruşunda, kademeye giren Alanyasporlu futbolcular golü önledi.

73. dakikada Büyükşehir Belediye Erzurumspor beraberliği yakaladı. Sağ kanattan gelişen atakta Cenk Ahmet Alkılıç, ceza sahasına ortaladı. Kaleyi hafif çaprazdan gören yerden Rashani'nin gelişine vurduğu top, ağlarla buluştu: 2-2

84. dakikada konuk ekip öne geçti. Sol kanatta topla buluşan Cenk Ahmet Alkılıç, ceza sahasına ortaladı. Kimsenin müdahale etmediği top yerden sekerek uzak direğin yanından ağlarla buluştu: 2-3

Büyükşehir Belediye Erzurumspor karşılaşmayı 3-2 kazandı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Fotoğraf çekiminde akılalmaz olay! Savaş uçağı sahile indiFotoğraf çekiminde akılalmaz olay! Savaş uçağı sahile indi
Son yılların yükselen mesleği "koçluk", kadınlar tarafından daha çok tercih ediliyorSon yılların yükselen mesleği "koçluk", kadınlar tarafından daha çok tercih ediliyor
Anahtar Kelimeler:
Süper Lig

Antalya Namaz Vakitleri 12 Mayıs Çarşamba

İmsak
04:11
Sabah
05:45
Öğle
12:59
İkindi
16:47
Akşam
20:02
Yatsı
21:30

Antalya Nöbetçi Eczaneler12 Mayıs Çarşamba

Azim Eczanesi
Muratpasa
Çağla Eczanesi
Muratpasa
Kaya Eczanesi
Muratpasa
Muratpaşa Eczanesi
Muratpasa
Öznur Eczanesi
Muratpasa
Seda Özen Eczanesi
Muratpasa
Erçin Eczanesi
Kepez
Tümünü Göster
Antalya ECZANELER
Antalya ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Süper Lig'in 41. haftasında yarın Fenerbahçe ile karşılaşacak Sivasspor, İstanbul'a geldi

Süper Lig'in 41. haftasında yarın Fenerbahçe ile karşılaşacak Sivasspor, İstanbul'a geldi

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Aksaray'da serinlemek için baraj gölüne giren 2 çocuk kayboldu

Aksaray'da serinlemek için baraj gölüne giren 2 çocuk kayboldu

Yeni Malatyaspor, Hatayspor maçının hazırlıklarına başladı

Yeni Malatyaspor, Hatayspor maçının hazırlıklarına başladı

Adana Demirspor, 5. kez Süper Lig vizesi aldı

Adana Demirspor, 5. kez Süper Lig vizesi aldı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.